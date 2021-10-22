В Полоцке не хватает водителей автобусов 1 22.10.2021, 22:40

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Движение общественного транспорта может остановиться?

Из расписания убрали экспресс-маршруты, не хватает водителей автобусов: как дела с общественным транспортом в Полоцке?

Читатели рассказали gorod214.by о том, что в Полоцке из расписания транспорта пропали экспресс-маршруты 4Э и 28Э. Но и в целом автобусы стали ходить не так четко.

Полочанка Жанна делится впечатлениями от работы автобусов в последнее время:

– Автобусы однозначно стали ходить хуже. Мы с мужем работаем недалеко от дома, а вот дети в гимназию едут с остановки «Лесной техникум». И они не раз звонили чуть не в слезах: автобус не пошел, мы опоздаем! Если ездить к нулевому уроку, вообще критично.

Стали выходить раньше. Но когда они простояли на остановке 45 минут, а «четверки» не было (из центра), мы поняли, что бесплатный проезд уже не прокатывает. И стали давать деньги, а это – если туда и обратно – каждый день 4 рубля. Даже если только обратно, 10 рублей в неделю. Накладно. Даже задумались о переводе в школу на районе, потому что плюс питание за двоих, плюс репетиторы, кружки – каждую копейку бережешь. Знаю, что дети из-за сбоя в автобусах, стали опаздывать в музыкалку, в художку. Да и взрослые возмущены.

В диспетчерской полоцкого автовокзала отвечают, что сейчас в городе не хватает водителей. Некоторые из них болеют. Поэтому автобусный парк старается в такой ситуации обеспечить работу основных маршрутов. Там же поясняют, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли кардинально изменится.

В райисполкоме рассказали, что в этом месяце автопарк получает 7 новых автобусов, а в ноябре будут вносить изменения в движение общественного транспорта. Там признают, что водители автопарка болеют, так как многие пассажиры не соблюдают масочный режим.

Читатель из Полоцка Илья, активный пользователь общественного транспорта, говорит, что нехватка водителей и ситуация с экспресс-маршрутами, вероятно, не связаны напрямую:

– Проблема нехватки водителей имеет место быть. Не хватает примерно 40 водителей, часть из которых отсутствует по болезни. Маршруты 4э и 28э были переведены из экспрессного в обычный еще 1 октября. Часть рейсов 28-ого, которые выполнялись утром и вечером, добавили к новому 28-ому. Рейсы 4э добавили к общему расписанию обычной «четверки», но с пометкой в расписании, что рейсы будут выполняться автобусом малой вместимости.

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