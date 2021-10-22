Украина получила третью партию военной помощи от США 1 22.10.2021, 22:51

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Ее стоимость - 60 миллионов долларов.

В Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование. Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту Борисполь в пятницу, 22 октября.

Воздушное судно доставило для нужд ВСУ боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.

В Минобороны напомнили, что две предыдущие партии американской военной помощи были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Согласно договоренностям, достигнутым во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в начале сентября, указанная американская помощь составит $60 млн. При этом она предоставляется дополнительно к ранее согласованных $250 млн.

В целом же, начиная с 2014 года, Украина получила от США материально-технической помощи на общую сумму более $2 млрд.

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