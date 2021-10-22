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«Я ношу и буду носить маску, как разумный человек»

  • 22.10.2021, 23:02
  • 3,340
«Я ношу и буду носить маску, как разумный человек»

Белорусы не верят лукашистам и надеятся только на себя.

Кurjer.info опубликовал письмо читательницы:

- - Коронавирус захлёстывает все города и Слуцк тоже. И тут появляется новость, что маски в общественных местах, в магазинах можно не носить! Как так?

Эпидемиологи всего мира знают, что среди мер, способных снизить заражение вирусом, который передаётся воздушно-капельным путём, — ношение масок. Это азбука.

Я носила и буду носить маску, как разумный человек. Не буду ходить туда, где куча народу, где нет дистанции. Буду делать то, что зависит от меня. И думаю, что люди думающие тоже так поступят.

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