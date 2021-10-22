«Я ношу и буду носить маску, как разумный человек»
- 22.10.2021, 23:02
- 3,340
Белорусы не верят лукашистам и надеятся только на себя.
Кurjer.info опубликовал письмо читательницы:
- - Коронавирус захлёстывает все города и Слуцк тоже. И тут появляется новость, что маски в общественных местах, в магазинах можно не носить! Как так?
Эпидемиологи всего мира знают, что среди мер, способных снизить заражение вирусом, который передаётся воздушно-капельным путём, — ношение масок. Это азбука.
Я носила и буду носить маску, как разумный человек. Не буду ходить туда, где куча народу, где нет дистанции. Буду делать то, что зависит от меня. И думаю, что люди думающие тоже так поступят.