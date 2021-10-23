Военные США уничтожили еще одного из главарей Аль-Каиды 23.10.2021, 8:00

2,266

Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Военные США уничтожили одного из главарей террористической организации Аль-Каида. Был нанесен удар из воздуха в северо-западной части Сирии.

Об этом сообщили в Центральном командовании (CENTCOM) американских ВС.

Удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

20 сентября представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга заявил, что один из лидеров террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате взрыва.

С 1996 по 2001 годы, когда радикальное исламистское движение Талибан руководил Афганистаном, эта страна была убежищем для Аль-Каиды. После терактов в США 11 сентября 2001 Талибан отказался передать властям США лидеров Аль-Каиды, после чего американские военные вошли в Афганистан и свергли правительство талибов. Операция в этой стране стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».