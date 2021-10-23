Военные США уничтожили еще одного из главарей Аль-Каиды
- 23.10.2021, 8:00
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Удар был нанесен с помощью беспилотника.
Военные США уничтожили одного из главарей террористической организации Аль-Каида. Был нанесен удар из воздуха в северо-западной части Сирии.
Об этом сообщили в Центральном командовании (CENTCOM) американских ВС.
Удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
20 сентября представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга заявил, что один из лидеров террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате взрыва.
С 1996 по 2001 годы, когда радикальное исламистское движение Талибан руководил Афганистаном, эта страна была убежищем для Аль-Каиды. После терактов в США 11 сентября 2001 Талибан отказался передать властям США лидеров Аль-Каиды, после чего американские военные вошли в Афганистан и свергли правительство талибов. Операция в этой стране стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США.