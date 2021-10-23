Четыре истории о восстании Калиновского 23.10.2021, 8:48

Как крестьяне стремились узнать, о чем пишут в «Мужицкой правде».

В народе и историографии восстание напрямую называют «восстанием Кастуся Калиновского». Такое название имеет полное право на существование, так как 2 февраля 1838 года родился и сам Кастусь Калиновский. Телеканал «Белсат» опубликовал четыре истории о событиях восстания и о Калиновском.

Неграмотные крестьяне стремились узнать, что писалось в «Мужицкой правде»

Калиновский с соратниками готовили почву будущего восстания заранее. Первую белорусскоязычную листовку «Мужицкая правда» Калиновский с союзниками начали распространять еще в 1862 году. Согласно показаниям отца Константина Калиновского — Симона, после возвращения из Петербурга сын немножко пожил в родительском доме, затем одолжил у Симона деньги, чтобы в Гродно снять квартиру и устроиться на работу чиновника. Но Константин вместо этого, на заемные средства отца, арендовал бричку и развозил листовки по городкам вблизи Гродно. Документально засвидетельствовано российским чиновником из полиции, что: «Временно-обязанным крестьянам от некоторого времени подбрасываются злонамеренными людьми экземпляры брошюр для чтения под заглавием «Мужицкая правда», брошюры эти крестьяне читая между собой извлекают разнообразную мысль».

Далее чиновник рассказывает, как выглядел «злой распространитель» свитков с «плохим содержанием» и приходит к выводу, подытожив факты, что это был Калиновский.

В то время большинство крестьян были неграмотными, но интерес к листовкам был настолько велика, что приходилось пользоваться услугами образованных людей: «…Крестьяне, поднимая листовки, обращались к грамотным своим собратьям прочитывать». Что и подтверждает интерес простых людей к содержанию «Мужицкой правды». Первая белорусскоязычная листовка не потеряла актуальности и сегодня: «Народе, только тогда заживешь счастливо, когда Москаля над тобой не будет!»

Почему Калиновский сразу не присоединился к восстанию?

«Январское восстание» 1863 года началось в ночь с 22 на 23 января 1863 года в Польше. Но территории бывшего Великого княжества Литовского не присоединились к участию в восстании сразу. С началом восстания в Польше Литовский провинциальный комитет в ночь с 1 на 2 февраля провозгласили себя Временным провинциальном правительством Литвы и Беларуси. Следующим шагом Временного правительства, во главе которого был Кастусь Калиновский, было обращение к населению края с призывом поддержать восстание.

Восстание готовилось на весну 1863 года, однако российской жандармерии стало известно о грядущей акции. Поэтому было решено срочно провести рекрутский набор в Варшаве, чтобы постараться избежать или хоть как-то помешать восстанию. В ответ на это в Варшаве в ночь с 22 января было объявлено начало борьбы.

Однако, Временное правительство Литовского провинциального комитета Беларуси и Литвы во главе с Калиновским сразу не поддержало «польского восстания». Калиновский хорошо знал, что люди не готовы и такие действия могут сыграть плохую шутку с повстанцами. Но уже через 10 суток Калиновский решает, что белорусским землям также следует присоединиться к освободительной борьбе против российской оккупации. Хотя и не было общего плана действия, не хватало оружия и фуража, вдобавок ко всему царская полиция и армия были подготовлены к противостоянию.

Калиновский заменил брата на посту руководителя восстания

Кастусь Калиновский родился 2 февраля 1838 года в семье безземельного шляхтича, владевшего мануфактурой. Детство Константина было нелегким — родная мать рано умерла. Спустя некоторое время отец Симон женился на другой и начал строить семью заново.

Для Константина действительно близким человеком был его брат — Виктор. Он и вдохновил молодого Константина идеями патриотизма и равенства между социальными группами. Изначально Виктор должен был занять пост руководителя восстания на землях Беларуси, однако, неожиданная смерть привела к тому, что возглавить борьбу пришлось Константину. Возможно юноша был не готов к такой ответственности, но деваться было некуда. Надо было выполнять ту роль в общем деле, которую оставил в наследство брат.

Константин пронес на себе этот «крест» через все восстание вместо брата. Не изменил идее и не изменил ни одному соратнику. Смело взошел на эшафот и задекларировал своим последним обращением к обществу: «У нас дворян нет, все — равны!». Означало оно, что в новом государстве не должно быть разделений на социальные группы, все должны быть равны перед законом.

Через виселицу к бессмертию

Калиновский прошел свой путь через виселицу к бессмертию и теперь его личность находится на вершине пантеона белорусских национальных героев, что сильно мозолит глаза поклонникам западнорусизма. Активные попытки очернить личность Калиновского и назвать его бездумным маньяком упираются в рукопись Константина, которая была приложена российскими чиновниками к его личному делу: «В своем сознании я преступник не по убеждению, но по стечению обстоятельств, а потому пусть и мне будет дозволительно утешать себя надеждой что восстановится народное добро. Дай Бог только чтобы для достижения этого потомки наши не проливали лишней братской крови».

Если человек отдал все, что имел за это восстание, в том числе жизнь, разве нельзя называть событие в его честь? Даже не можно, а стоит! А самое главное, что примером Калиновского воспитываются школьники сейчас. А если обратиться словами рэпера Vinsent к теме памяти о Калиновском, то хватит двух строк: «За Кастуся поўны келіх, да гары і без тостаў! За Каліноўскага-барацьбу і Слава Героям».

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