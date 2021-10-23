Андрей Шарендо: Можно сделать так, что режим не продержится и двух недель 23.10.2021, 9:15

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Процессы, которые начались год назад, носят необратимый характер.

О самом простом способе заставить режим пойти на уступки сайту Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, который много лет участвуете в сопротивлении диктатуре в Беларуси.

– Недавно вы подписали обращение с поддержкой десяти требований Белорусского объединения рабочих. Почему сегодня важно проявить солидарность с рабочими, которые готовятся к забастовке?

– Многие говорят, что революция, которая началась год назад, «закончилась». Но это не так. Процессы, которые начались год назад, носят необратимый характер. Даже можно сказать, что мы обречены на победу. Для этого нужно еще чуть-чуть поработать.

В прошлом году мы выходили на акции протеста, были стотысячные митинги, но этого было мало. Нельзя сказать, что мы в чем-то ошиблись, просто этого было мало. Сейчас мы поняли, что необходимо не только выходить на улицы, но еще и экономически давить на режим. Самый простой вариант экономического давления – это невыход на работу.

Да, сейчас те, кто находятся в Беларуси стоят перед сложным выбором. Им нужно кормить семьи, платить за кредиты и так далее, но будущего при режиме Лукашенко нет. Рабочие должны, в конце концов, сделать свой выбор. Мы как простые люди, активисты, которым не безразлична судьба нашей страны, должны всячески поддержать их, поэтому я подписал это прошение.

Я призываю всех рабочих следить за событиями в Беларуси, быть готовым к тому моменту, когда нужна будет их помощь – не выйти на работу, простым способом сказать «нет» этому режиму.

– В чем особенность ситуации в Беларуси сегодня? Почему забастовка рассматривается многими как самый эффективный метод заставить режим Лукашенко пойти на переговоры и уступки?

– Тот уровень репрессий, с которыми столкнулись активисты, просто зашкаливает.

В такой момент нужно искать новый способ борьбы. И это – именно как раз такой «страйк», когда люди не выходят на работу. Это единственный вариант для сопротивления режиму. Уйти в забастовку, оставаться дома, не платить налоги этим самым сказать «нет» режиму – это самый простой способ. Если на работу не выйдет хотя бы 15-20% рабочих, то режим не продержится и двух недель, поэтому это очень важно.

– Какие факты говорят о том, что режим боится именно всеобщей стачки и солидарности белорусов с рабочими?

– Любое упоминание забастовки просто выводит режим в ярость. Поэтому мы не должны бояться, останавливаться и должны действовать до конца.

– Многие в Беларуси восхищены мужеством вашей жены Полины и ваших соратников, которые сейчас в тюрьмах. Поможет ли забастовка освободить политзаключенных?

– Да, сейчас мои друзья из «Европейской Беларуси» и жена находятся за решеткой. Их позиция должна быть примером: не сдаваться до последнего. Даже за решеткой мои друзья и жена продолжают защищать свои права и продолжают борьбу с режимом Лукашенко.

Я обращаюсь к простым рабочим: только наша общая позиция освободит все тысячи политзаключенных, которые есть у нас сейчас в стране. Только наша единая позиция, выступление единым фронтом поможет свергнуть диктатора раз и навсегда.

Первое, к чему мы должны готовиться – забастовка. Для простого рабочего – это просто в один момент остаться дома и не выйти на работу. Для этого нужно иметь совсем минимальный запас продуктов и денежных средств. Всем простым людям я прошу готовиться к новым акциям протеста. После всеобщей забастовки мы должны будем выйти еще раз на улицы, чтобы, в конце концов, забрать себе нашу победу.

– Вы также призываете к еще более сильным санкциям против режима Лукашенко. По вашему мнению, по каким секторам режима США и ЕС должны ударить в первую очередь?

– В первую очередь это экспорт нефтепродуктов. Именно на нем режим Лукашенко держится последние годы. Хоть у нас в стране тысячи политзаключенных, но европейские страны по-прежнему покупают продукты нефтепереработки у Беларуси. Это миллиарды долларов, которые очень просто достаются диктатору.

Компании, которые сотрудничают с режимом Лукашенко давно известны, нужно на них немного надавить, и режим останется без последних средств к существованию. Для этого я призываю диаспоры к активным действиям. Нужно выявлять компании, которые помогают диктатору. Тем самым давить на них, чтобы санкции имели еще большую силу.

– Связываете ли вы с забастовкой надежды на окончательную победу сторонников перемен в нашей стране?

– Не то что связываю, я уверен, что забастовка будет нашим первым общим шагом в победе, поэтому я призываю всех рабочих сплотиться для одной нашей цели. Только так и победим.

– Что бы вы хотели сказать белорусам, которые сейчас готовятся к стачке?

– Я просто хочу призывать, что нужно быть готовыми. Нужно немного – запастись запасом продуктов, который необходим человеку и семье на несколько недель, иметь также минимальный запас денежных средств, а лучше в валюте. Национальная валюта имеет свойство обесцениваться в такие моменты. А также быть морально готовыми для продолжения борьбы. Осталось совсем чуть-чуть, режим доживает свои последние месяцы, вместе мы победим.

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