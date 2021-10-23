Умер автор культовой книги о «крысах» в Беларуси Юрий Станкевич 1 23.10.2021, 9:53

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Произведение писателя высоко оценила Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

22 октября умер писатель Юрий Станкевич. Об этом в соцсетях сообщают близкие литератора.

Настоящее имя писателя — Георгий Харитонович. Родился в Борисове. Отец писателя в 1946 году был репрессирован и направлен в исправительно-трудовой лагерь.

Важнейшими книгами Юрия Станкевича — «Любить ночь — право крыс» (2000 год), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010). ЕГо произведения переведены на несколько языков.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич ранее, рассказывая о том, какая современная белорусская литература ей по душе, призналась, что ей нравится проза борисовского писателя Юрия Станкевича. «Мне понравилась повесть Станкевича «Любіць ноч — права пацукоў», концовка только — не совсем, запутанная какая-то, а так — очень хорошо. Мне он нравится», — говорила она.

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