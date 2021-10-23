Медики назвали самый полезный для зрения овощ 2 23.10.2021, 10:33

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Он особенно важен для людей в возрасте от 50 до 60 лет.

По мере того, как мы становимся старше, здоровье глаз ухудшается. Хотя этого не всегда можно избежать, по мнению экспертов, некоторые диетические изменения могут помочь сохранить хорошее зрение на гораздо более долгое время.

Для увеличения продолжительности жизни рекомендуется сбалансированная диета, богатая питательными веществами, включая фрукты и овощи.

Однако включение одного сезонного овоща, который в настоящее время очень популярен, может стать ключом к предотвращению некоторых заболеваний зрения. Об этом пишет Еxpress (перевод — u-news.com.ua).

По словам офтальмолога Аластера Локвуда, глазного хирурга и советника по здоровью глаз в Feel Good Contacts, тыква может стать ключом к снижению риска возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), которая часто встречается у людей в возрасте от 50 до 60 лет, и катаракты.

Причина, по которой тыква считается столь полезными для снижения риска определенных возрастных заболеваний глаз, заключается в том, что овощ содержит много витамина С, витамина А и цинка.

Локвуд сказал: «Витамин C замедляет прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) и снижает риск катаракты.

Витамин А защищает роговицу и улучшает ночное зрение, а цинк помогает доставлять витамин А из печени в сетчатку с образованием меланина, который защищает глаза и помогает замедлить развитие AMD».

Тыква также содержат лютеин и зеаксантин, которые являются антиоксидантами.

Медик сказал: «Эти антиоксиданты защищают ваши глаза, отфильтровывая световые волны с высокой длиной волны. Они также могут снизить риск хронических заболеваний глаз, таких как катаракта и AMD».

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