«Сюрприз» от Набиуллиной обвалил российский госдолг 23.10.2021, 12:05

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Такого не ожидал практически никто.

Рынок российского государственного долга в пятницу пережил рекордный за полтора года обвал на фоне неожиданного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, угадать которое смог лишь один из 45 опрошенных Bloomberg аналитиков (перевод — finanz.ru).

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, спикировал на 0,8% после того, как Банк России повысил ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых.

Снижение цен ОФЗ стало максимальным с исторического крушения нефти и рубля весной прошлом года. На конец торгов RGBI опустился до отметки 139,55 пункта - нового «дна» с марта-2020.

«Такого не ожидал практически никто, - отмечает Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка. - ЦБ вновь смог удивить рынок, продемонстрировав решительность в подъеме ставки».

Накануне заседания консенсус экономистов колебался между шагом в 0,25 и 0,5 процентного пункта вверх, а денежный рынок закладывал в котировки повышение до 7,25%. «Решение регулятора было не полностью заложено в цены, что стало причиной падения цен на рублевые облигации», - констатирует главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

Доходности ОФЗ подскочили на 15-30 базисных пунктов, а по коротким бумагам вплотную подошли к 8%: ставки 4-летних ОФЗ-26229 достигли 7,94%, 3-летних ОФЗ-26225 - 7,84%. Длинные бумаги просели меньше: на рынок с покупкой вышел Сбербанк и «не дал значимо его продавить», пишет Locko Asset Management.

Рубль укрепился рекордно за полгода к доллару и за полтора - к евро, в моменте достигая отметок ниже 70 за доллар. Но к вечеру отдал треть завоеваний и торгуется по 70,3725 рубля за доллар в паре с расчетами «завтра».

«Где предел текущего роста инфляции и повышения ставки пока не ясно», - говорит аналитик Промсвязьбанка Денис Попов: фактически ЦБ отказывается от прогноза, что инфляцию удастся замедлить до конца года и теперь допускает ее ускорение до 7,9%.

Собственный прогноз ЦБ по средней ключевой ставке в этом году повышен до 7,5-7,7% годовых. А это означает краткосрочное повышение до 8,25-8,5% на ближайшем, декабрьском заседании, указывает Попов.

Идею поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов рассматривалась и в пятницу, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Говорить об окончании цикла ужесточения ДКП пока рано. Будем анализировать, как развивается ситуация», - сказала она.

Самый резкий с 2014 года цикл денежного ужесточения в России пока оказался бессилен замедлить инфляцию, установившую в сентябре и октябре девять 5-летних рекордов подряд (7,8% - на 18 октября). Вероятно, пик мы увидим в начале следующего года на уровне на уровне 8,2-8,3%, прогнозирует Максим Петроневич, старший экономист «Открытие Research».

К отметке 8% будут стремиться и ставки по длинным ОФЗ, прогнозирует Кудрин. Для рубля высокая ставка ЦБ означает «возросшую привлекательность для операций carry trade» - поэтому курс отреагировал укреплением, констатирует он.

Впрочем, не все так однозначно: вернутся иностранцы к покупкам российского госдолга, пока цены не перестанут падать, или нет - остается вопросом.

«Для рынка ОФЗ складываются предпосылки для очередной переоценки кратко- и среднесрочных доходностей вверх, а основным ориентиром масштаба для нее будут служить еженедельные данные по инфляции в РФ. Рублю в таких условиях укрепляться будет довольно сложно, особенно после завершения основной части налогового периода октября», - предупреждает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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