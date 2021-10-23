Самый мощный и разумный инструмент для борьбы с властью
- 23.10.2021, 10:51
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Не больше и не меньше.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:
— Наша главная задача — победа над режимом.
А для победы над режимом нет просто ничего эффективнее, чем забастовки. Точка. Не больше и не меньше.
Забастовки — это самый мощный, самый разумный и самый элегантный инструмент борьбы с властью, который вообще существует в природе.
Если свести суть забастовок в Беларуси к максимальному упрощению, то 26 лет мы кормили больного маньяка и покупали ему оружие для насилия над нами же.
Что может быть для нас логичнее, чем перестать платить ему деньги?
Так что, закупаем продукты и готовимся остаться дома до победы. Достаточно всего нескольких дней, чтобы навсегда покончить с плешивым и его прихвостнями.
Стачке быть!