Самый мощный и разумный инструмент для борьбы с властью 23.10.2021, 10:51

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Не больше и не меньше.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:

— Наша главная задача — победа над режимом.

А для победы над режимом нет просто ничего эффективнее, чем забастовки. Точка. Не больше и не меньше.

Забастовки — это самый мощный, самый разумный и самый элегантный инструмент борьбы с властью, который вообще существует в природе.

Если свести суть забастовок в Беларуси к максимальному упрощению, то 26 лет мы кормили больного маньяка и покупали ему оружие для насилия над нами же.

Что может быть для нас логичнее, чем перестать платить ему деньги?

Так что, закупаем продукты и готовимся остаться дома до победы. Достаточно всего нескольких дней, чтобы навсегда покончить с плешивым и его прихвостнями.

Стачке быть!

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