«На кладбищах люди наступают друг другу на пятки»: масштаб COVID-катастрофы виден даже на снимках со спутника 5 23.10.2021, 11:14

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Жители Бреста рассказали о патовой ситуации с умершими от коронавируса.

Телеграм-канал «Народные истории» рассказал о патовой ситуации на Брестском кладбище только на онлайн-карт и информации от читателей.

Подписчик канала прислал свою историю и предложил глянуть, как изменилось кладбище на картах.

«В понедельник похоронил очень близкого мне человека. Похороны были утром, перед нами похоронили одного человека. Когда мы попрощались, сразу за нами приехала следующая машина. Грубо говоря, люди наступают друг другу на пятки, чтобы хоронить близких людей. Всего при нас было выкопано 6 ям, и начинали копать дальше. Рабочие сказали, что за день хоронят по ±13 человек. И это только 50%, потому что остальные едут на другое кладбище. Некоторых везут в деревни хоронить рядом с родными.

Это полнейший ужас. Я был в таком шоке от увиденного. Также говорили, что сектора на кладбище хватает на месяц, а раньше хватало на три-четыре, а то и больше. Хоронят парами сразу, с разницей смерти в пару дней. Это ужас».

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