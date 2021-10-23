Россия может полностью остановить поставки газа в Молдову с 1 ноября 4 23.10.2021, 11:25

1,746

Переговоры сторон закончились безрезультатно.

Существуют высокие риски полного прекращения Россией поставок природного газа в Молдову после 1 ноября. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, российско-молдавские переговоры по газу, проходящие 21-22 октября в Москве, закончились безрезультатно. Страны не смогли договориться о продлении контракта на поставку газа после 1 ноября.

Российскую сторону на переговорах представляли заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а также заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова и представители правительства. Со стороны Молдовы с Москву приезжали вице-премьеры страны Андрей Спыну и Владислав Кульминский, а также глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Источники ТАСС, РИА Новости и «Коммерсанта» рассказали, что Россия предложила «справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки». Единственным условием для получения скидки Россия назвала возврат в течение трех лет задолженности в 700 миллионов долларов, накопившейся за предыдущие годы.

При этом молдавская делегация требовала снижения цены на газ в два раза ниже рыночной.

«В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», — сказал собеседник ТАСС.

Накануне правительство Молдовы ввело в стране режима чрезвычайного положения из-за дефицита природного газа. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица объяснила, что введение режима ЧП позволит закупить необходимый количество природного газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее власти Молдовы попросили экстренной помощи Евросоюза после сокращения импорта газа из России и роста цен на топливо. Гаврилица заявляла, что Молдова столкнулась с «серьезным кризисом, связанным с резким ростом цен на газ во всем мире».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».