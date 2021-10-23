Четыре факта указывают на то, что отношения Путина и Лукашенко — на грани 6 23.10.2021, 11:46

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Фото: Getty Images

Между Москвой и Минском снова «заискрило».

Власти Беларуси и России делают вид, что все в порядке, но разные сигналы убеждают в обратном, пишет «Салідарнасць».

Вспомним события последнего месяца – они выглядят намеками на то, что отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина ухудшаются.

1. В Беларуси отправлен за решетку журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось комментировать это событие, а после призывов российских журналистов защитить коллегу Кремль, который не смог ничего сделать, выглядит не в лучшем свете.

Более того, представительство «Комсомольской правды» в Беларуси вынуждено был закрыться.

2. Несмотря на анонс Лукашенко, Путин так и не прилетел в Минск на саммит лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Коллеги взяли с него пример, в результате саммиты проводились в онлайн-формате.

Между тем, эти мероприятия должны были стать триумфом правителя Беларуси засвидетельствовать его легитимность. Но не стали.

3. Представитель России Сергей Лавров приехал в Минск на заседание совета министров иностранных дел СНГ, но общения с Лукашенко у него не случилось. Хотя прежде политики каждый раз использовали возможность встретиться лично.

4. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что пакет из 28 союзных программ по углублению экономической интеграции Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября могут и не подписать.

Холя власти двух стран анонсировали это шаг, а Путин заявил, что обо все удалось договориться, перед выборами в Госдуму.

Нельзя исключать, что Минск и Москва не могут договориться о принципиальном вопросе – едином рынке энергоносителей.

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