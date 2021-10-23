У «Минскметростроя» появились большие проблемы с выплатой зарплат проходчикам 23.10.2021, 12:18

Рабочие-метростроевцы получили хороший повод остаться дома.

Вернемся к теме забастовки. Большие проблемы у «Минскметростроя». В марте там уже были задержки с выплатой зарплаты. Тогда пришлось вмешиваться прокуратуре. Сейчас проходка туннелей осложнена тем, что нет денег на закупку специальной резины, которая используется при таких работах, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

О строительстве метро в сторону Зеленого Луга можно забыть. Поэтому сейчас рабочие заканчивают участок «Слуцкий гостинец» - «Дружная». После этого может начаться массовый исход рабочих. Уже сейчас сокращают вспомогательный персонал – электрики, сантехники.

Проходчики – редкая, тяжелая и опасная профессия. Достаточно сложный отбор по здоровью. Минчан почти нет, основной контингент – регионы. Терять таких сотрудников – опасно. Найти их потом будет сложно. На самом деле именно в этом и сила таких профессий. Работодатель зависит от шахтеров, проходчиков. Ни один ИТР не сможет выполнить эту работу.

Рабочим нужно вспомнить именно про это. А еще – про уважение, про которое говорил Бабарико. Ощущали ли они его в последнее время? Чувствовали ли они заботу о себе? Кто-то говорил им, что, кроме обязанностей, у них еще есть и права?

Ничего этого нет.

Сейчас нагляднее всего отношение к белорусам показывает тема ковида. Полный игнор тех проблем, которые есть. Снова попытка спрятать голову в песок в надежде, что оно как-то само пройдет. Метростроевцы, это хороший повод остаться дома. Еще и для того, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих близких.

Вы все равно останетесь без работы – у хунты нет денег не только на метро, но и на больницы и школы. Но напоследок вы можете громко хлопнуть дверью. Возможно, именно этот хлопок станет важнее, чем все те многие километры туннелей, которые вы построили.

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