Саакашвили сделали переливание крови 23.10.2021, 12:24

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После процедуры состояние здоровья экс-президента Грузии стабилизировалось.

Задержанному в Грузии бывшему президенту Михаилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме, его состояние здоровья стабилизировалось. Об этом сообщил в субботу, 23 октября, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает "Интерфакс".

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", - сказал Кипшидзе.

Он настаивает на необходимости госпитализировать Саакашвили в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

"Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", - сказал Кипшидзе.

Ранее врач говорил, что Саакашвили готов лечь в больницу, но не в тюремную. Состояние политика ухудшилось из-за голодовки, начатой после задержания.

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