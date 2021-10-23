Облако от извержения вулкана на Канарах добралось до Минска: что это значит? 1 23.10.2021, 12:38

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Специалисты рассказали, как сероводородный туман повлияет на качество воздуха в столице.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма не прекращается уже больше месяца. Когда лава достигла океана, контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой спровоцировал выброс вредных газов.

Если верить интерактивной карте windy.com, сероводородное облако уже распространилось по всей Европе и даже достигло Минска.

Агентство «Минск-Новости» узнало у Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, опасно ли это для здоровья горожан.

— В период с 1 по 21 октября качество воздуха в Минске оценивалось как довольно благополучное. Превышения нормативов предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе не зафиксированы. Максимальная среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 2,5 мкм составляла 0,9 ПДК. Максимальные из разовых концентраций (период осреднения 20 минут) оксида углерода и оксида азота составляли 0,8 ПДК, диоксида азота — 0,6 ПДК, аммиака — 0,3 ПДК, диоксида серы — 0,2 ПДК. Содержание в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и фенола было ниже пределов обнаружения. Атмосферные осадки, выпавшие на территории столицы в период с 20 по 22 октября, были нейтральные, — рассказали специалисты.

Согласно исследованиям Белгидромета, сероводородный туман, который образовался от попадания магмы в морскую воду, не представляет опасности для минчан.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. По последним данным, лава уже уничтожила 866,6 га земли, разрушила 2185 зданий.

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