Джигурда вызвал российского пропагандиста Соловьева на бой в октагон 12 23.10.2021, 12:45

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В случае отказа от поединка шоумен даст ход судебному иску.

60-летний российский актер и шоумен Никита Джигурда намерен судиться с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. Об этом он рассказал изданию mk.ru 22 октября.

Кроме Соловьева, Джигурда намерен судиться с адвокатом Сергеем Жориным и российским продюсером Иосифом Пригожиным.

Шоумен утверждает, что его адвокаты подают исковые заявления в суды Москвы за "публичное распространение ложной, клеветнической информации". По словам Джигурды, вышеперечисленные лица через СМИ лгали о том, что он является "городским сумасшедшим, которого необходимо поместить в психушку, бездарным актером и прочее".

Джигурда напомнил, что он – народный артист Чечни и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, а также прошел обследование у психиатра и предоставил СМИ справку о вменяемости.

Всех троих Джигурда вызвал на дуэль в октагон. Он готов отозвать иск в отношении любого, кто согласится решить этот конфликт по правилам бокса в облегченных перчатках для ММА.

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