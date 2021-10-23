Главный инфекционист Минска выступил против Таракана? 3 23.10.2021, 12:59

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Медик заявил, что массовая вакцинация — единственный путь остановить пандемию.

Остановить пандемию COVID-19 можно только путем формирования коллективного иммунитета. Такое мнение высказал главный инфекционист столицы Святослав Вельгин на «Радио-Минск».

— Единственный путь остановить пандемию — это создание иммунной прослойки. До прихода «дельта»-штамма говорили о том, что при вакцинации 60 % населения мы будем защищены — сформируется популяционный иммунитет. Сейчас надо уже 70—80 % населения привить. Поэтому надо эти цифры достигать. Иного пути нет, — заявил Святослав Вельгин.

Напомним, что ранее Лукашенко на совещании про проблемам эпидемии коронавируса в Беларуси выступил против обязательного ношения масок и массовой вакцинации населения. После этого в городах Беларуси был отменен масочный режим и ослаблены антиковидные ограничения. Медики назвали заявления Таракана безумными и антинаучными.

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