Акции Tesla достигли нового исторического максимума 1 23.10.2021, 13:07

Основатель компании Илон Маск стал еще богаче.

Акции Tesla во время торгов выросли почти на 1,8% и достигли нового исторического максимума — $910, сообщает издание The Bell.

Состояние основателя компании Илона Маска, согласно рейтингу Forbes Real-Time, в это же время увеличилось на $3 млрд и оценивалось в $229,2 млрд.

Tesla благодаря росту цены акций на короткое время превзошла по капитализации Facebook, пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что детище Маска стало на шаг ближе ко вступлению в элитную группу компаний, чья рыночная стоимость составляет $1 трлн.

С начала года стоимость Tesla выросла почти на 28%. С июня этого года — после колебаний — она растет благодаря хорошим квартальным отчетам. В третьем квартале, согласно опубликованному накануне отчету, автопроизводитель показал рекордную прибыль в $1,6 млрд на рекордной выручке в $13,8 млрд, из которой $12 млрд пришлось на электромобильный бизнес.

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