Акции Tesla достигли нового исторического максимума

Акции Tesla достигли нового исторического максимума1
- 23.10.2021, 13:07
Основатель компании Илон Маск стал еще богаче.
Акции Tesla во время торгов выросли почти на 1,8% и достигли нового исторического максимума — $910, сообщает издание The Bell.
Состояние основателя компании Илона Маска, согласно рейтингу Forbes Real-Time, в это же время увеличилось на $3 млрд и оценивалось в $229,2 млрд.
Tesla благодаря росту цены акций на короткое время превзошла по капитализации Facebook, пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что детище Маска стало на шаг ближе ко вступлению в элитную группу компаний, чья рыночная стоимость составляет $1 трлн.
С начала года стоимость Tesla выросла почти на 28%. С июня этого года — после колебаний — она растет благодаря хорошим квартальным отчетам. В третьем квартале, согласно опубликованному накануне отчету, автопроизводитель показал рекордную прибыль в $1,6 млрд на рекордной выручке в $13,8 млрд, из которой $12 млрд пришлось на электромобильный бизнес.