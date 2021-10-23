«Хочется взять за грудки министров и спросить: что же ты делаешь?!» 1 23.10.2021, 13:24

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Белорусы выбирают жизнь и уход на самоизоляцию.

То, что мы сейчас можем видеть в нашей стране, те законы, которые принимаются и отменяются, все эти процессы, собрания, акции — это все пир во время чумы, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Пока каждый из нас сталкивается с ужасом, который творится в больницах, в моргах, на кладбищах, один полоумный дед объявил, что принимаемые меры по борьбе с короновирусом не нужны. Не нужны маски, изоляция, лечение, да и вообще уделять внимание коронавирусу не нужно, в Беларуси его нет.

Скоро, видимо, вернутся нашумевшие рецепты льда и трактора.

Да только в этот раз смеяться от этих заявлений не хочется. А, почитав интервью врачей, пообщавшись со знакомыми, которые работают в больницах, хочется рыдать. Хочется взять за грудки министров и сенаторов которые вторят sinim pal'cem и глядя в глаза спросить: — что же ты делаешь, тварь?! За что ты так ненавидишь белорусов?!

Да вот только ответа не последует. Карманные руководители привыкли только отвечать то, что им говорят и когда им говорят. Очень уж похожи на куклу с рукой в ж…е.

Все как всегда: решать проблему и разгребать последствия приходится только самим. Расчитывать на помощь не приходится. Да и кто помогать-то будет? Вспоминается поговорка: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».

Друзья, рабочий класс Беларуси! Это обращение к вам! Без разницы, за кого вы голосовали на выборах, без разницы, какой флаг у вас за спиной, важно только одно: мы, беларусы, оказались одни перед лицом страшной беды. И только от нас зависит, какие потери понесет Беларусь в борьбе с этой бедой.

Носите маски, соблюдайте дистанцию, сделайте запасы продовольствия, лекарств и бытовой химии. Скоро вся страна уйдет на самоизоляцию, скоро мы все останемся дома. Сделаем народный локдаун! Берегите себя!

Стачке быть!

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