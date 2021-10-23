Нужные силы в нужном месте: НАТО уточнило свою стратегию 2 23.10.2021, 13:35

Как будут складываться отношения Альянса с РФ.

В Брюсселе прошла двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Ее участники утвердили всеобъемлющий план защиты членов союза и обсудили пути его адаптации к новым угрозам, в том числе исходящим от России. Из Сочи в заочную полемику с генсеком НАТО вступил Владимир Путин и получил ответ, касающийся Украины, сообщает svoboda.org.

Незадолго до министерской встречи Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на выдворение половины его персонала и закрыла офисы НАТО в России. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, отвечавший на вопросы журналистов перед началом встречи, признал, что решение Москвы осложняет взаимодействие, но драмы из этого делать не стал.

– У меня вопрос о России. Теперь, когда они закрыли свое представительство, у них не осталось способов коммуникации. Что вы делаете для улучшения отношений?

– У нас все еще есть возможности и каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве, а также прекратить их деятельность в своем представительстве здесь, в НАТО. Подход НАТО к России остается прежним, что означает надежное сдерживание и оборону в сочетании с усилиями по налаживанию диалога с Россией. Но, конечно, положение только усложнилось из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве. И я думаю, мы также должны понимать, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на низком уровне. Они не были более сложными со времени окончания холодной войны. Но мы твердо убеждены в том, что когда все становится сложно, когда мы сталкиваемся, как сейчас, с проблемами в наших отношениях, еще более важно, чтобы мы разговаривали друг с другом, и потому НАТО будет продолжать стремиться к конструктивному диалогу с Россией.

На пресс-конференции в четверг Йенс Столтенберг подвел итоги первого дня встречи министров.

Мы только что завершили первый день встречи министров обороны стран НАТО.

Мы рассмотрели нашу позицию сдерживания и обороны. НАТО уже проводит кардинальную адаптацию нашего союза к более сложному и конкурентному миру. Мы повысили боеготовность наших войск. И все союзники вкладывают больше средств в оборону.

Сегодня министры одобрили новый всеобъемлющий план защиты нашего союза в кризисных и конфликтных ситуациях с тем, чтобы обеспечить уверенность в том, что нужные силы по-прежнему находятся в нужном месте и в нужное время в целях защиты нашего миллиарда человек от любой угрозы.

Министры также согласовали цели для потенциала НАТО. Это часть процесса оборонного планирования НАТО, и эти цели помогают гарантировать, что у нас есть возможности для надежного сдерживания и обороны.

В числе главных вопросов повестки дня генсек НАТО назвал и сдерживание России.

Министры также рассмотрели прогресс в наших ответах на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Мы не будем копировать дестабилизирующее поведение России. И у нас нет намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Поэтому мы реализуем сбалансированный пакет политических и военных мер для реагирования на эту угрозу.

Он включает существенное укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны, усиление наших обычных вооружений с помощью реактивных двигателей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки и повышение готовности и эффективности наших средств ядерного сдерживания.

Мы также продолжим наши усилия по содействию контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Йенсу Столтенбергу задали вопрос об активности НАТО в Черноморском регионе.

– Министр обороны США Ллойд Остин недавно совершил поездку по Черноморскому региону. Увидим ли мы более жесткую позицию НАТО в этом регионе и что там вызывает беспокойство?

– Разумеется, мы увеличили свое присутствие в Черном море, потому что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три члена НАТО являются прибрежными государствами: Турция, Румыния и Болгария, и, конечно же, у нас есть два очень близких партнера, Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма, мы видели агрессивное поведение России в Черном море. Поэтому мы нарастили свое присутствие в регионе, в воздухе, на суше и на море, и мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, частично за счет увеличения присутствия, но также и за счет увеличения нашей способности быстро развертывать силы в случае необходимости. И именно поэтому нам нужна высокая боеготовность наших сил.

В июле этого года НАТО провела в Черном море учения "Бриз-2021", в которых под руководством Болгарии участвовали военно-морские силы 14 государств-членов и стран-партнеров НАТО. Учения "Бриз" проводятся ежегодно начиная с 1996 года. Но на этот раз они сопровождались инцидентами и обвинениями со стороны России в нарушении кораблем НАТО российской морской границы. Однако представитель НАТО заявил, что корабль заходил в территориальные воды Украины, поскольку союз не признает аннексию Крыма.

Тема взаимоотношений НАТО и Украины в тот же день обсуждалась в Сочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" с участием Владимира Путина. Ее поднял украинский политолог и политтехнолог Михаил Погребинский. "У нас был пару дней назад министр обороны (США. – РС) Ллойд Остин, – сказал он, – который привез на 60 миллионов долларов оружия и пообещал натовское светлое будущее, образно говоря. Я тут сразу замечу, что разговоры о том, что НАТО неактуально, поскольку Европа не соглашается, – это все, мне кажется, от лукавого. Необязательно быть членом НАТО, чтобы размещать американскую, британскую военную инфраструктуру на территории Украины. Я считаю, что этот процесс фактически уже начался".

Президент России всецело согласился с этой точкой зрения. "Вы правы, конечно, – заявил он, – когда говорите, что формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации, мы отдаем себе в этом отчет".

На пресс-конференции по итогам второго дня министерской встречи Йенса Столтенберга попросили прокомментировать это высказывание Путина.

– Вчера президент Владимир Путин сказал, что недавний визит Ллойда Остина в Украину открывает возможности для членства в НАТО и это будет угрозой для России. Стоит ли нам беспокоиться по этому поводу?

– Нет. Отчасти потому, что НАТО является оборонительным союзом, отчасти потому, что решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу, будет Украина и 30 союзников по НАТО. Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и не имеет права голоса в этом процессе, потому что Украина – суверенное, независимое государство. А суверенные, независимые государства имеют право выбирать свой собственный путь. Потому это на усмотрение Украины, стремиться ли ей к членству в НАТО. И затем, конечно, 30 союзников решат, когда Украина будет готова, когда она будет соответствовать стандартам НАТО. Расширение НАТО за последние десятилетия фактически способствовало миру и стабильности во всей Европе, и, следовательно, Россия не должна бояться или иметь какое-либо право вето или помешать какой-либо суверенной стране присоединиться к союзу.

Еще один вопрос, имеющий отношение к России, касался закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Оказалось, министры эту тему не обсуждали. Тем не менее генсек изложил мнение союза.

– Союзники по НАТО неоднократно подчеркивали, что решения об оборонных закупках, конечно, принимаются самими странами. Однако для НАТО важно, чтобы новые возможности были совместимы с арсеналом НАТО. А С-400, как я уже говорил прежде, – российская система, которая не поддается интеграции в интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она не совместима с оборонными системами НАТО.

Россия и Турция договорились о поставке ЗРК С-400 в сентябре 2017 года. Сумма контракта составила 2,4 миллиарда долларов. В ответ Вашингтон отказался от планов совместного с Анкарой производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Тем не менее контракт на поставку С-400 был выполнен. В августе прошлого года сообщалось, что Турция готова перепродать комплексы США в обмен на 10-миллиардный заем и участие в программе производства F-35.

Об отношениях с Россией высказался на своей брюссельской пресс-конференции и министр обороны США Ллойд Остин.

– Как вы наверняка знаете, за последние несколько недель отношения между НАТО и Россией серьезно ухудшились, и Россия закрыла свою миссию здесь после того, как НАТО выгнала российских должностных лиц, обвинив их в шпионаже. Считаете ли вы, что разговор, например, между президентами Байденом и Путиным, состоявшийся еще в июне, был эффективным – в смысле сигнала о том, что такое поведение неприемлемо? Считаете ли вы, что сдерживание российской агрессии работает?

– Я думаю, что от любых отношений с Россией президент Байден хочет предсказуемости и стабильности. И я думаю, что для таких стран, как наши, это очень, очень важно. Мы хотим убедиться, что продолжаем поддерживать наших союзников и партнеров в их стремлении защитить свою суверенную территорию и повысить свою стойкость. Так что вы увидите, что мы продолжаем это делать. Вы увидите, что мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО. Думаю, вы знаете, вы только что видели, что я побывал в ряде стран Черноморского региона, и это были очень, очень хорошие визиты.

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