В Польше задержали два автобуса с нелегалами, прибывшими, вероятнее всего, с территории Беларуси 3 23.10.2021, 13:59

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Автобусы остановили на полпути к Чехии и Германии.

В Польше в Лодзинском воеводстве полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает PAP.

В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. Во втором автобусе — 41 человек. Автобусы остановили на трассе А2, на полпути к Чехии и Германии.

«В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовали 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии», — сообщила пресс-секретарь полиции Анета Соберай.

Предполагается, что мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу.

Напомним, 22 октября польские пограничники зафиксировали 457 попыток незаконного перехода белорусско-польской границы. С начала октября польские пограничники предотвратили более 11 тысяч попыток незаконного пересечения границы, а в 2021 году — более 22,9 тысяч попыток.

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