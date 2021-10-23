Жители Сочи вышли на акцию протеста и перекрыли трассу 23.10.2021, 14:22

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Городские власти согласились выполнить требования митингуюших.

В России жители Сочи устроили акцию протеста и перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис», ведущую на Красную Поляну, из-за введения одностороннего движения после аварии с участием ведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Протесты начались после того, как 22 октября мэрия Сочи объявила о введении новой схемы движения на двух федеральных трассах по направлению к Красной Поляне. Согласно новой схеме, движение в сторону Красной поляны разрешается по двум полосам трассы Адлер — «Альпика-Сервис», а обратно — по федеральной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна. Раньше движение по этим трассам было двухсторонним.

В Сочи, жители села Молдовка перекрыли трассу Адлер-Красная поляна, из-за новой схемы движения, породившей пробки и увеличившей пути до сел на километры #сочи pic.twitter.com/6Cra5CGK1J — Alexandr (@shurikc) October 23, 2021

Власти Сочи заявили, что новая схема движения «позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки» и повысить безопасность движения. Новые правила были введены в тестовом режиме, отмечалось в сообщении.

Жители микрорайона, расположенного вдоль участка трассы Адлер — «Альпика-сервис», утверждают, что теперь они стали тратить больше времени, чтобы добраться домой, в школу или на работу. По их словам, они стали тратить на дорогу два часа вместо 20 минут, пишет Ya62.ru.

Протестующие перекрыли дорогу и потребовали вернуть прежнюю схему движения. В результате на трассе образовался затор. Некоторые люди вышли из машин и пошли пешком до аэропорта. На место выехали силовики и прокуратура.

В группе Sochi__today в инстаграме говорится, что акция продолжалась примерно три часа. Протесты завершились после того, как сотрудник полиции объявил, что городские власти выполнят требования жителей.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что движение по трассе Адлер — «Альпика-сервис» будет возобновлено в прежнем режиме.

9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. «Мерседес», котором находились телеведующая, выехал во время обгона на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате погибла одна из пассажирок «Фольксвагена», 35-летняя жительница Подмосковья Екатерина Тарасова. Сама ведущая получила травмы.

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