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БОР: Судя по всему, забастовка начнется с «Белавиа»

  • 23.10.2021, 14:57
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БОР: Судя по всему, забастовка начнется с «Белавиа»

Лизингодателям не выгоден простой самолетов.

26 октября три последних самолета Еmbraer Е2 отправляют в Казахстан, так как бразильцы не предоставляют компании обновленную базу данных, а без нее самолеты не смогут летать, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Лизингодателям не выгоден простой самолетов. Также есть информация, что 1 января заканчиваются страховки на самолеты, а европейские страховые компании из-за санкций не берутся за это, как следствие и остальные «эмбраеры» под угрозой простоя. Санкции не работают говорили они.

Стачке быть!

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