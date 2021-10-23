Газопровод Baltic Pipe доведен до берегов Дании 23.10.2021, 15:17

4,126

Польша станет полностью независимой от российского газа.

На датском острове Зеландия завершена операция по продолжению газопровода Baltic Pipe на берегу. Газопровод был перетянут из моря на сушу стальным тросом через полый туннель длиной 1 км у побережья Факсе. В работах был задействован корабль Castoro 10, который завершит прокладку последней секции трубопровода в море, сообщает «Польское радио».

Строительством морской части газопровода Baltic Pipe и сухой сваркой на датской земле занимается польская газотранспортная компания Gaz-System. Аналогичная операция на польском побережье в районе Погожелицы была завершена в первой половине сентября.

Заместитель министра государственных активов РП Артур Собонь ранее заявлял, что строительство газопровода Baltic Pipe идет по плану: «После стадии договоренностей, после стадии подготовки этой инвестиции, осуществляется физическая реализация проекта в соответствии с предполагаемыми сроками, что позволит нам стать независимыми с точки зрения поставок источников энергии и планировать поставки газа по Baltic Pipe и через расширенный газовый терминал в Свиноуйсьце. Польша, таким образом, будет страной полностью независимой от российского газа».

Baltic Pipe — это стратегический проект, целью которого является создание нового маршрута поставок природного газа из Норвегии на датский и польский рынки и конечным потребителям в соседних странах. По газопроводу можно будет поставлять 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно в Польшу и 3 миллиарда кубометров из Польши в Данию. Маршрут должен быть готов к поставкам первых объемов газа 1 октября 2022 года. Инвесторами выступают датская компания Energinet и польская Gaz-System.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».