Мнение: Лукашенко получил красивую оплеуху от «старшего брата» 1 23.10.2021, 15:24

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Москва направила сигнал как минимум трем целевым аудиториям.

Источники в Москве подтвердили подлинность слитого опроса ВЦИОМ. Как мы прекрасно понимаем, случайно подобные документы в сеть не утекают, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Во-первых, нужно отметить, что у слива как минимум три целевых аудитории: агрофюрер и его хунта, российская аудитория (не будем разделять на истеблишмент и народ для упрощения), белорусская оппозиция.

1. Агрофюрер и хунта. Слили, чтобы показать, что не верят словам и заверениям синепалого лжеца о «всенародной любви», контроле над ситуацией и приверженности белорусов идеям «союзного государства». Откровенная демонстрация того, что в отсутствие какой-либо белорусской социологии Кремль владеет более-менее реальной ситуацией.

Кроме того, в условиях фактического запрета на социологические исследования, ВЦИОМ действует в Беларуси, как у себя дома. То есть даже для социологии из России - Беларусь проходной двор. Что уж тогда говорить о других более специфических службах. Красивая оплеуха от «старшего брата».

Демонстрация рейтингов и антирейтингов «политиков» от агрохунты наглядно показывает, что попытки «продать» Кремлю дохлых лошадей в виде Кочановой, Головченко-Ньютона, Макея и прочей челяди обречены на провал. Это четкий сигнал - этих даже не пытайтесь предлагать. Любой оппозиционный политик выглядит на фоне чиновников синепалого и его самого как фигура, пользующаяся большим доверием у белорусского народа.

Если резюмировать, то продвижение интеграции с хунтой ненадежно и может привести к непредсказуемым последствиям. Впрочем, интеграция без синепалого - тоже непривлекательная перспектива. Но какой-то иной формат без кучки агробезумцев вполне себе возможен.

2. Российская аудитория. Слили, чтобы показать, что синепалый не вечен и скоро могут раздать новые методички и темники. Шоу на НТВ показывает, что части российского истеблишмента новые темники уже розданы.

Медленная и аккуратная подготовка общественного мнения и истеблишмента к тому, что Беларусь - это не синепалый террорист и с ним можно попрощаться. И даже лучше попрощаться, поскольку поддержка агрохунты стоит немалых денег (но это можно еще принять) и провоцирует рост антироссийских и антипутинских настроений.

Еще немного в том же духе и популярная в Украине кричалка из двух слов наберет такую же популярность и в Беларуси. Резко на 180 градусов медиаполитику разворачивать нельзя, иначе получится, как с ковидом - в провале вакцинации придется обвинять ученых, а не штатных пропагандистов.

Но почву готовят. Кто знает, какая команда будет отдана из бункера после 4 ноября. Заодно и хозяину Кремля, который любит рассуждать о поддержке народа и легитимности, документик в папочку к переговорам - дескать, «не любят тебя, свинья неблагодарная, в твоей стране, не свисти флягой».

3. Белорусская оппозиция. Нет, это еще не приглашение на «смотрины». Пока нет. Но демонстрация того, что при некоторых раскладах и «невозможное возможно». А что? Если с признанным террористической организацией в России - «Талибаном» - можно вести переговоры в Кремле, то почему бы нельзя с «агентами Запада»?

Желаем штабам не расслабляться, а наоборот начинать более активную деятельность. Борьба за жизни белорусов в условиях вопиющего ковид-диссидентства агрохунты - абсолютно правильное направление.

Почему слили сейчас - времени до 4 ноября осталось не так много, и нужно быть к различным сценариям. Тик-так.

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