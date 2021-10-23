Не едут трамваи, стоят поезда1
- 23.10.2021, 15:37
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Вся правда и сила — в народе.
Телеграм-канал «Выходи гулять» опубликовал стихотворение читателя об общенациональной забастовке в Беларуси:
Не едут трамваи. Стоят поезда.
Притихли конвейеры в шахтах.
На небе зажглась забастовки звезда
Спасти белорусов от краха.
Уставшие люди шагнули ва-банк,
Не в пропасть, а ближе к свободе,
Сомкнулись их силы в единый кулак,
Ведь правда и сила в народе!
Невиданной мощи единый порыв,
Спасающий от растворенья.
Прекрасной мелодии славный мотив
К великой победе движенья!