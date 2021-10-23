Не едут трамваи, стоят поезда 1 23.10.2021, 15:37

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Вся правда и сила — в народе.

Телеграм-канал «Выходи гулять» опубликовал стихотворение читателя об общенациональной забастовке в Беларуси:

Не едут трамваи. Стоят поезда.

Притихли конвейеры в шахтах.

На небе зажглась забастовки звезда

Спасти белорусов от краха.

Уставшие люди шагнули ва-банк,

Не в пропасть, а ближе к свободе,

Сомкнулись их силы в единый кулак,

Ведь правда и сила в народе!

Невиданной мощи единый порыв,

Спасающий от растворенья.

Прекрасной мелодии славный мотив

К великой победе движенья!

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