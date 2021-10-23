В Латвии лишили лицензии последний в стране телеканал, который вещал на русском языке 23.10.2021, 16:54

Первый Балтийский канал нарушил латвийский Закон о вещании.

В Латвии лишили лицензии Первый Балтийский канал – последний в стране, который вещал на русском языке. 21 октября регулятор отозвал у него лицензию, объяснив, что причина отзыва – нарушения Закона о вещании, в том числе распространение ложной информации о COVID-19, передает «Настоящее время».

Первый Балтийский канал создавался для ретрансляции программ российского Первого канала в странах Балтии. В Риге у Первого Балтийского была своя студия и редакция. Местные журналисты снимали передачи о жизни в Латвии, а также в Литве и Эстонии и рассказывали о происходящем на русском.

Глава Латвийского совета по электронным СМИ объясняет, что отзыв лицензии на вещание Первого Балтийского связан с нарушениями. 51% программ телеканала по закону должен быть создан в странах Европы, а эта пропорция не была соблюдена. Еще одно нарушение – недостоверная информация о COVID-19 в одной из программ: в ней говорилось, что если есть селедку, то коронавирусом не заболеешь.

Лицензия Первого Балтийского аннулирована с 26 октября, но это решение канал еще может оспорить в суде.

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