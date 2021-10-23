Андрей Курейчик: Мои дядя и тетя лежат в могилах по вине властей 23.10.2021, 17:03

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Известный белорусский режиссер потерял двоих родственников из-за коронавируса.

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик в видеоролике на своем YouTube-канале рассказал, как его дядя и тетя умерли от коронавируса. В их смерти Курейчик обвиняет власть, передает «Белсат».

Дядя Курейчика умер в начале октября в брестской больнице. Спустя две недели, 15 октября, его жена, которую Андрей Курейчик считал своей тетей, скончалась в реанимации той же больницы.

«Это была замечательная пара, они поженились в молодости и жили душа в душу много десятилетий», — рассказывает о родных людях режиссер.

Курейчик говорит, что ситуация с ковидом в Бресте ужасная – невозможно было даже найти гроб на похороны тети.

«Умирает огромное количество людей. Это подтверждает информация о тотальной фальсификации статистики, – говорит режиссёр. – Как видите, ни система здравоохранения, ни похоронные бюро не справляются. Но и раньше было видно, что вся эта система построена на абсолютной лжи. Полтора года назад эта ложь привела к практически полному разрушению имиджа власти, Лукашенко, потому что все видели эту ложь. То же самое происходит и сейчас».

По словам Курейчика, единственное, что делают власти в условиях пандемии – это лгут статистике.

«И потом они могут сколько угодно говорить, что это был единственный правильный путь, но я буду знать по себе, что мои дядя и тетя находятся в могиле из-за этой власти», – говорит режиссер. – В связи с тем, что власти не приняли никаких мер для спасения жизней. Два человека погибли, и они не должны были умирать, и в Европе они бы не умерли. Они бы своевременно получили вакцину, на тестирование, а не тогда, когда у тебя больше фактически нет легких, и тогда может быть так и быть, проверят на ковид. А так, если у тебя хоть и очевидные, но первые признаки, тебя не будут тестировать».

Андрей Курейчик призывает не прощать властям смерти белoрусов от коронавируса:

«Все эти смерти на совести нынешнего белорусского правительства. По разным оценкам, Беларусь в этом году потеряет от 60 до 100 тысяч человек. Моя семья потеряла двоих. У каждого есть потери. Друзья, берегите себя. Нет никакой надежды на то, что это государство, которое так обращается со своим народом, окажет вам серьезную помощь. Не рассчитывайте на государство, рассчитывайте только на себя».

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