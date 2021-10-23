Литовские инженеры создали первый в мире экологичный трактор

Литовские инженеры создали первый в мире экологичный трактор1
- 23.10.2021, 17:06
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Он может работать в полях без дополнительной подзарядки более 12 часов.
В Литве разработали первый в мире трактор, который работает на электричестве и биометане, пишет «Евро пульс». Экологичный трактор может работать в полях без дополнительной подзарядки более 12 часов и выполнять свою работу не хуже обычной сельскохозяйственной техники.
Биометан — один из самых экологически чистых видов биотоплива. Его получают из сельскохозяйственных отходов — в частности, из коровьего навоза. Его использование компенсирует вредные метановые выбросы, которые производит рогатый скот (коровы ответственны за выбросы 4% метана в мире, это в два раза превышает показатели авиационной промышленности).
Раньше разные европейские инноваторы уже пытались делать экологичные тракторы на биометане, однако они оказывались недостаточно мощными. Те тракторы могли работать без подзарядки всего 2-3 часа. Сделать полностью электрический трактор также не получалось, так как тяжелые батареи мешали нормальной работе машины.
Литовские инженеры смогли решить эти проблемы, соединив в своей разработке два вида двигателя.
В Евросоюзе на сельское хозяйство приходится в среднем 10% выбросов парниковых газов, по данным европейского статистического агентства Евростат. Их сокращение – одна из частей общеевропейской концепции борьбы с вредными выбросами.