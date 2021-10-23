Как Сейм Речи Посполитой принял первую в Европе и вторую в мире Конституцию 23.10.2021, 17:19

230 лет назад в Беларуси начала действовать первая европейская Конституция.

В 1791 году белорусская и польская шляхта на общем сейме утвердила Конституцию Речи Посполитой – первую в Европе и вторую в мире после США, пишет planetabelarus.by.

Она была принята Четырехлетним сеймом, сословно-представительным органом Речи Посполитой – личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Работа по составлению конституционного акта началась 6 октября 1788 года и продолжалась 32 месяца. Документ, призванный ликвидировать недостатки политической системы страны, был принят под названием «Правительственный акт» (польск. Ustawa rządowa, «Устава государственная»). Действовавшие ранее принципы Золотой вольности, или «Шляхетской демократии» наделяли шляхту особыми правами, что со временем нарушило работоспособность политических институтов. Принятию Конституции предшествовал период агитации и частичного внедрения реформ, начавшийся с деятельности сейма 1764 года и выборов Станислава Августа Понятовского – последнего монарха Речи Посполитой.

Конституция должна была урегулировать политический кризис, вызванный злоупотреблением шляхетскими привилегиями и поддерживавшийся некоторыми магнатами. А также была призвана заменить их демократическими принципами конституционной монархии.

Акт уравнял в некоторых политических правах дворян и горожан, провозгласил опеку государства над крестьянами, смягчив тем самым гнет крепостничества. Конституция налагала запрет на действие некоторых парламентских институтов, подрывавших работу законодателей.

Так, было упразднено право liberum veto, позволявшее любому депутату завершить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выразив несогласие. Соседи Речи Посполитой восприняли принятие Конституции с враждебностью. Конституция имела юридическую силу менее 19 месяцев. 23 ноября 1793 года ее действие аннулировал Гродненский сейм.

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