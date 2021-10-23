10 фильмов эпохи Перестройки, которые стоит пересмотреть 1 23.10.2021, 17:27

3,330

В некоторых из них снялся легендарный Виктор Цой.

Историки кино уверены, что «Перестройка» на экранах началась задолго до развала СССР. Многие картины этого периода стали культовыми, а некоторые из них по сей день выходят в прокат повторно. Intex-press.by предлагает посмотреть самые запоминающиеся фильмы «перестроечной» эпохи и погрузиться в мир, который находится на пороге больших перемен.

«Кин-дза-дза!», 1986

Советская комедия Георгия Данелии с участием Леонова и Яковлева – настоящая межгалактическая антиутопия. Фильм стал источником ряда цитат, многие из которых можно и сегодня услышать в повседневной речи жителей постсоветского пространства.

«Курьер», 1986

Одна из культовых лент легендарного Карена Шахназарова. История, повествующая о молодом парне Иване, влюбившемся в дочку профессора. Романтическая, чувственная и немного абсурдная лента, ставшая буквально метафорой «перестроечной» жизни.

«Завтра была война», 1987

Трогательное и сложное кино о советских школьниках 40-х годов, которые вот-вот столкнутся с непреодолимыми сложностями и сложным моральным выбором. Не прослезиться от истории, в которой детство и безмятежность нарушается злым роком, могут лишь единицы.

«Асса», 1987

Вместе с «Домом под звездным небом» и драмой «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Асса» входит в знаменитую трилогию Сергея Соловьева. Ключевая тематика фильма − криминальный мир СССР. Однако красивая драма, актерский состав, в который вошел Виктор Цой, и невероятные саундтреки Бориса Гребенщикова сделали эту картину синтезом всего, что ценило «перестроечное» поколение.

«Плюмбум, или Опасная игра», 1987

Главный герой картины имеет собственное видение мира. Его он и пытается передать окружающим себя людям, однако бессовестное вторжение в чужие судьбы редко заканчивается хэппи-эндом. В главных ролях – Антон Андросов и Елена Яковлева.

«Город Зеро», 1988

Спорная и загадочная фантасмагория от Карена Шахназарова об инженере Алексее Аваркине (Леонид Филатов), который отправился в самую необычную и странную командировку в своей жизни. Многие считают этот фильм вовсе не комедией абсурда, а настоящей издевкой над перестроечными реалиями. Позже режиссер частично это признал.

«Игла», 1988

«Игла» оказалась в начале списка советских фильмов, так или иначе затрагивающих тему наркотиков. Хорошо этот фильм знают и поклонники Виктора Цоя, ведь именно он и исполнил главную роль в этой картине.

«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», 1989

Трагичная, но при этом полная оптимизма история о 15-летнем миллионере, красавице и лимитчике-диссиденте, абсолютно свободная от политики. Жизнь и страсти в коммунальной квартире в эпоху Перестройки разыгрывали Татьяна Друбич, Александр Абдулов и другие талантливые актеры.

«Интердевочка», 1989

Драма с Еленой Яковлевой, ставшая невероятно популярной сразу же после выхода на экраны в 1989 году. Повествует о тяготах и драмах жизни «жриц любви» на постсоветском пространстве − смелая, но довольно популярная тематика в кинематографе Перестройки.

«Нога», 1991

Фильм был снят незадолго до развала Советского Союза и рассказал о еще одной судьбе, сломанной войной в Афганистане. Главный герой лишился ноги во время боевых действий, однако на этом его тяготы не закончились. В ролях – Иван Охлобыстин и Петр Мамонов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».