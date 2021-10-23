Слабое место начальничков - прибыль 23.10.2021, 17:42

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Любая деятельность по уменьшению прибыли введет их в истерику.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Можно ли заставить начальников уважать права рабочих? Безусловно, но только массовым давлением на него. Начальник кажется таким неуязвимым, но у него тоже есть свое слабое место - его прибыль.

Когда она стремительно падает, начальник готов на все, чтобы вернуть все в старое русло и не обанкротиться. Поэтому главные методы сопротивления, которые могут использовать рабочие - это любая деятельность по уменьшению прибыли.

При этом важна вовлеченность большего количества рабочих. Ведь одного-двух человек уволить не проблема, но когда дело касается большинства рабочих, начальник уже не

такой всесильный. Самый проверенный и действенный метод борьбы — забастовка. Это основная тактика сопротивления, используемая рабочими всего мира для

достижения собственных целей.

Мы должны понять, что солидарность в борьбе и единство цели - наша сила. Нельзя позволять так просто смотреть на увольнение своих товарищей, знакомых и коллег. Об этом нужно кричать на каждом углу и вступаться за каждого.

Основные причины успеха забастовки — это намерение рабочих стоять за свои права до конца и не верить обещаниям начальников и идеолухов, массовое участие

в забастовке, а также налаживание связей с рабочими смежных отраслей. Неудачные забастовки характеризуются нерешительностью рабочих, которые заканчивают забастовку и возвращаются к работе еще до того, как они добились выполнения своих требований, понадеявшись на обещания начальства; отсутствием солидарности от рабочих соседних цехов или смежных отраслей, а также тем, что предупреждают начальство о забастовке заранее.

Анализируйте ошибки прошлого и будьте готовы в скором времени вместе со своими коллегами и друзьями уйти на забастовку.

Стачке быть!

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