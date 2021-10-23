У работников Добрушской бумажной фабрике появился весомый повод бастовать 23.10.2021, 18:12

Пора поставить ябатек на место.

На Добрушскую бумажную фабрику 29 октября может приехать Лукашенко. За неделю до визита начались увольнения задержанных за участие в митингах летом и осенью 2020 года рабочих, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на собственные источники на фабрике. Составили список из 70 «нелояльных» рабочих, которых уволят.

«Некоторых увольняют семьями! Сначала предложили написать заявление по собственному желанию. Если кто не согласен – забирают после смены на проходной на три и более суток в ИВС. А потом его увольняют», – говорит один из сотрудников. — Руководители настолько потеряли порядочность, что говорят прямо в глаза: «Да, это репрессии и гонения». Люди боятся».

Параллельно на фабрике составляют еще один список – тех, кто приедет на встречу с Лукашенко. Для них специально шьют новую робу.

«Это список тех, кто будет принимать участие на встрече. Посмотрите своих людей и срочно напишите имя, отчество и фамилию, рост и размер робы, потому что завтра для нас запускают швейный цех», – обратилось руководство фабрики к рабочим в группе в Viber.

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