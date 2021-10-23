В Германии сделали дрон, который может перевозить людей 23.10.2021, 18:16

Иллюстрационное фото

Он работает автономно по ранее запрограммированному маршруту и заряжается электричеством.

Немецкие инженеры провели успешные испытания инновационного дрона, которой может поднимать в воздух 600 килограммов веса (существующие дроны могут перевозить грузы весом не более 300 килограммов). По задумке разработчиков, такой дрон сможет заменить небольшие самолеты и предоставлять услуги воздушного такси, пишет «Евро пульс».

Дрон может подниматься в высоту на 22 метра и преодолевать расстояния в 40 километров. Он работает автономно по ранее запрограммированному маршруту и заряжается электричеством.

Кабина для груза и пассажиров расположена между шасси устройства. Она способна обеспечить безопасный полет даже в условиях плохой видимости.

По оценке разработчиков, дрон сможет приступить к своим обязанностям через 2-3 года. За это время инженеры планируют сделать его кабину удобной для перевозки пассажиров (пока испытания проводили без людей), а также выполнить соответствующие тесты с пассажирами.

Недавно в Греции дроны начали доставлять лекарства в деревни, а в Хорватии такие устройства теперь засаживают леса в труднодоступных районах.

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