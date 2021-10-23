В Нидерландах открыли уникальную парковку для электромобилей 23.10.2021, 19:11

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Электромобили на этой парковке могут заряжаться и заряжать соседние здания.

В Нидерландах открылась крупнейшая в мире парковка для электромобилей. На ее территории в 10 тысяч квадратных метров расположены 250 работающих от солнца зарядных станций, которые могут как заряжать автомобили, так и забирать у них энергию, пишет «Евро пульс».

2 тысячи солнечных панелей производят энергию, которая полностью обеспечивает соседнее офисное здание. Из-за особенностей климата в Нидерландах часто бывают пасмурные дни. В такие дни солнечные панели не смогут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечить ею офисное здание и зарядные станции. Поэтому в пасмурные дни электроавтомобили на парковке (с разрешения владельцев) будут использоваться как «зарядники» для здания и станций.

В Европе уже используют электромобили как «зарядники» для зданий и других городских объектов. На Азорских островах (Португалия) владельцы электромобилей смогут продавать лишнюю энергию городской электросети.

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