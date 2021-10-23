«Одна половина милицейского отдела - в истерике, вторая - пишет доносы друг на друга» 5 23.10.2021, 19:42

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В Гомеле уволили главу ОВД Центрального района.

В Гомеле уволен начальник отдела внутренних дел администрации Центрального района Александр Штрапов, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на свои источники. Издание утверждает, что он попал под следствие из-за превышения служебных полномочий. Официально МВД пока не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Из двух источников журналисты узнали, что Штрапов на самом деле больше не начальник отдела внутренних дел. «Он уволен по собственному желанию, находится под следствием за превышение служебных полномочий. А бывшие коллеги-милиционеры теперь активно пишут доносы один на одного», - рассказал источник, связанный с органами.

Другой источник утверждает, что «теперь половина отдела — в истерике, половина пишет доносы».

Zerkalo.io попыталось связаться с экс-главой ОВД Центрального района, но ответивший по мобильному — возможно, сам Штрапов — не дал никаких пояснений, а позже связь оборвалась.

Ранее информация о Штрапове была указана на сайте администрации Центрального района Гомеля. Согласно копии из архива Google, глава ОВД проводил личный прием по средам с 8 утра до 13 дня. Сейчас на сайте Штрапова уже нет в списке руководства местного ОВД.

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