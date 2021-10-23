С чем правитель Узбекистана Мирзиеев подходит к выборам 23.10.2021, 19:46

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Шавкат Мирзиёев

Уже завтра в Узбекистане пройдут выборы президента.

24 октября в Узбекистане пройдут выборы президента: на них действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, вероятно, одержит победу и сможет остаться у власти на второй срок. Выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители оппозиции, в результате чего Мирзиёеву будут противостоять представители других провластных партий.

Какие ошибки Мирзиёев совершил за пять лет у власти и какими его действиями могут быть недовольны граждане страны? Телеканал "Настоящее Время" поговорил об этом с политологом Рафаэлем Саттаровым.

— Скажите, пожалуйста, вы сами пойдете голосовать?

— Нет. Никогда не голосовал и буду голосовать, только когда буду уверен в том, что в Узбекистане наступили настоящие выборы с настоящими альтернативными кандидатами, а не всякими там подставными бюрократами.

— То есть нынешние выборы истинно демократическими вы назвать не можете?

— Ни нынешние выборы в Узбекистане, ни предыдущие невозможно назвать демократическими ни по одним критериям. Они яркие, выглядят очень ярко, они политтехнологические и с точки зрения пиара действительно отличаются от предыдущих. Но, по сути, учитывая биографию кандидатов, учитывая, какие там у них были "красные линии" – нет ни одного факта, чтобы говорить о том, что это выборы с настоящими альтернативными кандидатами.

— Понятно, что Мирзиеев – безусловный фаворит нынешних выборов. Но что вы можете сказать о его предвыборной программе, насколько она реализуема? Взять хотя бы пункт о сокращении уровня бедности в два раза к 2027 году. Это вообще выполнимо в Узбекистане?

— В принципе да. Программы, которые он декларировал и декларирует сейчас – они по факту выполнимы, если к ним приступить с реальным рвением. Но, к сожалению, на это нет политического желания – они остаются только благими намерениями. Когда дело доходит до реализации, не только в рамках Ташкента, но и на местах, вплоть до сел и кишлаков, то нет ни одного факта, чтобы говорить о том, что они могут иметь успех.

Они реализуемые только тогда, когда к ним приступят с реальным намерением. Но пока есть только благие намерения. А когда доходит дело до реализации, все остается по-старому: откладывают на потом или [оставляют] для красивой картинки.

— Как вы думаете: чем больше всего были недовольны узбекистанцы в первой пятилетке правления Мирзиеева? Какое решение или результат от его президентства больше всего им не понравился?

— В основном людям не нравится сохранение произвола чиновников, силовиков, рост неравенства между богатыми и бедными, что растет бедность. Он также до сих пор не мог сократить трудовую миграцию, обеспечить работой в регионах. Опять-таки, люди недовольны инфраструктурными проблемами.

Политика или идеологический фактор на самом деле сейчас уходят на второй план. Главным образом население недовольно неравенством, произволом чиновников и силовиков, а также инфраструктурными проблемами, когда государство не в состоянии обеспечить поставку воды, электричества, газа и обеспечить качество здравоохранения. Вот это – основные пункты недовольства узбекского общества.

— Всю первую пятилетку Мирзиеев говорил о реформах, о либерализации. Как вы думаете, почему он не пустил на выборы реальную оппозицию? Чего он испугался? Мне кажется, пустив оппозиционных кандидатов на эти выборы, он сделал бы лучше для себя самого.

— В принципе, да. Но дело в том, что и оппозиции как таковой в Узбекистане нет. Есть желающие, их много, они сохраняются. Но, к сожалению, до сих пор против них есть большие препятствия, они не могут полностью реализовать свои возможности. Да и не появляется, к сожалению, политической идеи, идеологии или фигуры, которая могла бы консолидировать оппозицию. Они кидаются лозунгами. Какая-то часть оппозиции до сих пор остается с лозунгами из 90-х, какая-то часть оппозиции вообще деградировала полностью, и она даже себя не в состоянии контролировать изнутри от инфильтрации "засланных казачков".

Поэтому, к сожалению, для того, чтобы появилась альтернатива, в первую очередь должен быть пункт в бюллетенях "против всех". Пока этого пункта не будет, не появится реально какая-то оппозиция.

— Как вы считаете, пойдет ли Мирзиеев на третий срок, если победит на выборах, и изменит ли он Конституцию Узбекистана под себя, как это делал его предшественник Ислам Каримов?

— Мы на самом деле наблюдаем начало первого срока нового президента нового Узбекистана. Он сейчас прощается с периодом Каримова. Первая пятилетка – это было прощание. Наступает новый Узбекистан, и в этом новом Узбекистане появится новая масса игр, вплоть до новой Конституции.

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