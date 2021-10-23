«Внимание, гражданам приготовиться к высадке в Новую Беларусь» 1 23.10.2021, 19:55

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Пристегните ремни, наш корабль входит в зону турбулентности.

Об этом пишет телеграм-канал «БОР»:

- Свет в конце тоннеля для Лукашенко потух окончательно и бесповоротно.

Он мечется по своей комнатке, обитой войлоком, как крыса, понимающая, что уже не успеет выпить противоядие. Сегодня он клянется в вечной любви своему соседу — завтра его подставляет. Второму это уже прилично поднадоело. Сказал, что денег нет.

Вот и мечется пересидент-истеричка, не знает что говорить, путается в показаниях, убеждает соратников и ближайших предателей, что все еще молод и полон сил. Ну-ну. Конечно.

Его паника передается воздушно-капельным всем остальным прикорытникам. Никто не знает что ему делать и куда бежать. Еще чуть-чуть и мышеловка захлопнется для всех.

Когда мы останемся дома, игра Синепалым будет проиграна окончательно и бесповоротно. Если до этого все просто мерились силами, проявляли терпение и бесконечную человечность, сегодня, как говорят классики уличной романтики, «поздняк метаться». Соседи не пригреют, а скорее огреют в темной подворотне при ближайшей возможности.

Внимание, страна! Гражданам приготовиться к высадке в Новую Беларусь. Пристегните ремни, наш корабль входит в зону турбулентности.

Стачке быть.

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