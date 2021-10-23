Украина поставит Молдове 15 миллионов кубометров газа 1 23.10.2021, 20:17

1,162

Запрашиваемый молдавской стороной объем составляет 0,08% от запасов газа в украинских хранилищах.

Молдова просит Украину поставить 15 млн кубометров газа из-за нехватки топлива в стране. Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, пишет liga.net.

"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа", – сообщил Герус.

Он отметил, что запрашиваемый молдавской стороной объем составляет 0,08% от запасов газа в украинских хранилищах. Сейчас в украинских ПХГ хранится 18,4 млрд кубометров газа.

По его словам, запрашиваемые 15 млн кубометров газа для Молдовы сейчас критически важный объем уже в ближайшие дни, поскольку она ведет "сложные переговоры" с Газпромом по поводу подписания нового газового контракта.

Герус назвал поставку украинского газа для Молдовы "аварийной помощью". Украина в свою очередь ожидает возвращение этого объема к концу зимы.

"Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале он будет более всего нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – подчеркнул Герус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».