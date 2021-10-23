Мигранты стали чаще пропадать на белорусской границе без вести

Мигранты стали чаще пропадать на белорусской границе без вести6
- 23.10.2021, 20:24
- 2,502
Близкие ищут их через социальные сети.
По данным польских пограничников, только в октябре зафиксировано более 12 000 попыток нелегально пересечь границу, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Мигранты оказались «между молотом и наковальней»: Польша не в силах принять столько беженцев и вынуждена отправлять их обратно, а международный террорист Лукашенко, организуя доставку нелегалов за их же деньги, не прекращает их поставлять непрерывным потоком. В результате эти люди скитаются под открытым небом днями и неделями, часто без еды и без связи, пропадая целыми семьями.
«Найти человека, который потерялся на польской стороне, полегче, чем тех, кто потерялся в Беларуси. Мы понятия не имеем, куда вообще в Беларуси можно обращаться, кроме ООН» — сетует администратор одного из мигрантских чатов Рафар.
Диктатор использует людей, как расходный материал для атаки европейских стран, а о самих людях думают, стараясь по силам оказать помощь, только в тех же европейских странах.