Путинская дестабилизация 23.10.2021, 20:41

Россия вступает в период нестабильности.

2024 год все ближе, однако до сих пор не вполне ясно, планирует ли Путин оставаться на посту президента. На это обращает внимание Фиона Хилл, бывший высокопоставленный советник Белого дома по вопросам, связанным с Россией, пишет для «Радио Свобода» Майк Экель.

Хилл проработала в администрации Дональда Трампа два с половиной года и сейчас видит параллели между ним и Владимиром Путиным.

Хилл родилась в Великобритании, а впоследствии получила американское гражданство. Она говорит о себе как о "внепартийном специалисте по внешней политике". Она написала несколько книг о России, в том числе является соавтором биографии Путина, вышедшей в 2013 году.

В только что вышедшей в свет книге "Здесь делать нечего" (более прямой перевод – "Здесь вам ничего не светит") она пишет о схожей ситуации в своей родной Великобритании, в стране, которая стала родной – США и в стране, которую она всю жизнь изучала – России. Хилл полагает, что эти страны можно сравнивать отчасти из-за краха промышленной базы и инфраструктуры для развития возможностей. Хилл утверждает, что именно этот фактор дал зеленый свет политикам-популистам, какими являются Владимир Путин, Дональд Трамп и Борис Джонсон.

Удивительно, что эти слова звучат от человека, который еще недавно входил в Совет национальной безопасности США: Хилл работала там во время президентства Трампа. И это не первый ее пост в Белом доме. До этого Хилл работала в Национальном совете по разведке во время второго президентского срока Джорджа Буша.

В качестве советника Трампа Хилл была ключевой фигурой в президентской администрации при разработке политики в отношении России. Впрочем, этим усилиям нередко мешало то, что Трамп открыто восхищался Путиным.

Хилл входила в состав делегации США во время визита в Хельсинки в 2018 году. Тогда на пресс-конференции Трамп уклонился от ответа журналистам о том, согласен ли он с выводами американских спецслужб, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, на которых он победил. Президент США фактически поддержал Путина, отрицавшего эти выводы.

"Мне хотелось заорать или забиться в припадке, спрятавшись среди журналистов за моей спиной, – пишет Хилл в своей книге, – но это бы сделало и без того унизительное зрелище еще хуже".

"Эти вопросы вскрывали ключевую уязвимость Трампа", – продолжает Хилл, ведь согласиться с тем, что вмешательство повлияло на исход выборов, значило бы то же самое, что сказать: «Я нелегитимен»".

Последовал скандал, позволивший Путину и его советникам уклониться от любых инициатив в двусторонних отношениях, – например, относительно ограничений вооружения, считает Хилл.

"Наш переводчик расслышал, что Путин, выходя из зала, назвал эту пресс-конференцию «чушью» с разговоре со своим пресс-секретарем", – пишет Хилл.

В конце 2019 года Хилл получила широкую известность в США как свидетель по делу о первом импичменте Трампа в ходе слушаний в Конгрессе.

Расследование началось после того, как стало известно, что в июле 2019 года Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил военную помощь США в зависимость от решения украинских властей начать следствие в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Хилл ушла из администрации Трампа за несколько дней до того, как состоялись эти телефонные переговоры.

Палата представителей, где большинство принадлежало демократам, в итоге объявила Трампу импичмент, однако Сенат, в котором преобладали республиканцы, его оправдал.

"Я не жалею об этом, – рассказала Хилл о своей работе в Белом доме. – Я пошла туда, чтобы работать над вещами, которые мы сейчас обсуждаем. 2016 год был попыткой перевернуть наш политический курс ради того, чтобы посеять хаос".

Незадолго до выхода книги Хилл Трамп выпустил резкое заявление, в котором говорится, что "Фиона Хилл ничего не смыслила в своем деле" и "много задавалась, но никакого влияния на президента не оказывала".

Путин ведет к дестабилизации?

Захват Крыма в 2014 году, по мнению Хилл, стал ключевым моментом, после которого Путин стал едва ли не единоличным правителем страны.

"Российское государство живет и функционирует, но при этом Путин стоит над всем. Мне немного странно видеть, что все сложилась именно так, потому что это может дестабилизировать ситуацию в России. А это прямо противоположно тому, к чему он стремится".

"Мне кажется, Путин привел Россию к опасной и непредсказуемой ситуации тем, что сконцентрировал всю власть в своих руках", – считает Хилл.

В прошлом году Кремль провел конституционную реформу, позволившую Путину решить проблему 2024 года и оставаться президентом до 2036-го. Он пока не высказывался о своих планах, однако называет любые разговоры о передаче власти "попыткой дестабилизировать обстановку".

"Не факт, что он собирается оставаться у власти до 2036 года, – считает Хилл. – Он должен держать всех нас в напряжении, заставить угадывать преемника, чтобы самому не превратиться в хромую утку. Ему крайне важно, чтобы не было никаких утечек. Мне кажется, у него есть тайный план действий, но реализовать его пока не получается".

В качестве примера Хилл приводит Алексея Навального: "Тюрьма для Навального, так же как и попытка убить его, это результат того, что его хотят устранить с политической сцены к 2024 году, потому что он опасный конкурент", – говорит Хилл.

Отцепить от себя мартышку

Использование ядов спецслужбами, по мнению Хилл, это наследие советских шпионских практик, убийств и саботажа. Путин как бывший офицер КГБ хорошо с ними знаком.

Хилл также упоминает о "гаванском синдроме" – серии необъяснимых симптомов у почти двухсот американских дипломатов, сотрудников разведслужб, военных и иных госслужащих.

"Гаванский синдром вызывает большую обеспокоенность, и сейчас идет расследование. Россия вполне может оказаться замешанной в этом деле, потому что в прошлом она занималась разработками подобного оружия".

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой (в апреле глава российского МИДа заявил, что ситуация сейчас хуже, чем во времена Холодной войны) происходит на фоне запроса американских политиков на уход от противостояния в духе Холодной войны. Американские эксперты называют главной внешнеполитической проблемой Китай, и администрация Байдена придерживает аналогичной точки зрения.

"Один высокопоставленный чиновник давным-давно сказал мне, что отношения с Россией напоминают ему попытки отцепить от себя мартышку. Странный образ, – отмечает Хилл, – но он показывает, что люди задаются вопросом: зачем эта конфронтация, если Холодная война давно закончилась? Для многих американцев Россия – это что-то из прошлого. Мало кто хочет новой конфронтации с Россией".

Лихие годы

Работа в Белом доме позволила Хилл увидеть параллели между ситуацией в России в начале 90-х, когда президент Борис Ельцин отдавал приказ танкам стрелять по зданию парламента, и Вашингтоном сегодня.

"В Соединенных Штатах сейчас время, похожее на российские 90-е", – говорит Хилл, отмечая, что в России Трампа иногда сравнивают с Ельциным.

"Но Ельцин был более дисциплинирован, он не пытался постоянно подрывать демократию. Он имел возможность куда шире воспользоваться своими полномочиями по новой конституции, принятой после этого ужасного расстрела Белого дома, но не стал этого сделать. Путин же только укрепил исполнительную власть, полномочия президента. К сожалению, [в США] я вижу много параллелей с тем, что происходило в России в 1990-е годы"

"Трамп отличается от Путина тем, что не хочет править посредством государственных механизмов. Он хочет их демонтировать".

Другой параллелью, по мнению Хилл, является то, что оба лидера стремятся не только к усилению личной власти, но и много работают над своим имиджем.

"Путин – шоумен, артист… Трамп занимается тем же самым: он всегда на сцене, развлекает толпу своих сторонников. Он превращает политику в политический спектакль".

После захвата Крыма популярность Путина в России резко возросла, поскольку многие увидели в этом восстановление исторической справедливости. Говорили и о Новороссии, то есть об установлении контроля над частью Украины.

"Тут тоже есть сходства. Трамп играет на ностальгических настроениях. Он обещает вернуть Америке величие; то же самое говорит и Путин, но он еще и аннексирует территории. Многое из того, что делает Трамп, похоже на то, что делает Путин. Разница в том, что Трамп воюет с государством, а Путин нет. При этом оба строят что-то типа плебисцитной демократии".

Хилл не стесняется критиковать и Демократическую партию. Она снова проводит параллель с 90-ми в России, когда "Яблоко" и другие либеральные партии оказались раздроблены и постоянно конфликтовали между собой.

Среди демократов "нет сплоченности и последовательности, – говорит Хилл. – Они постоянно спорят друг с другом по разным вопросам, раздробляя партию. В России же тоже так было, да? Либеральные партии, находившиеся к оппозиции к Ельцину, все время ссорилась между собой… Тут опять уместно сравнение с Россией 90-х".

"И в случае США, и в случае России трудно сказать, в каком направлении будут развиваться события. Меня беспокоит тот курс, который сейчас взяли Соединенные Штаты. Но с него можно свернуть, для этого есть много возможностей. Думаю, в России такая же ситуация".

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