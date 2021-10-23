Жители Лиды нашли в лесу рекордно большой гриб «медвежье ухо» 2 23.10.2021, 20:59

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Шляпка — около 40 сантиметров в диаметре.

В Ивьевском районе лидчане Евгений и Люся Шарейко нашли в лесу огромный ежовик, шляпка которого в диаметре составила около 40 см. Грибники в лес заехали по дороге из Лиды в Новогрудский район и наткнулись на поляну ежовиков. Говорят, их там было так много, что «хоть косой коси», пишет zerkalo.io.

Ежовик пестрый или гребенчатый — условно-съедобный гриб. Его также называют черепитчатым ежовиком, черным груздем, саркодоном, медвежьим ухом, просто медведем, ястребом или колчаком. Название зависит от местности.

Лидчане Евгений и Люся Шарейко ехали из Лиды в Новогрудский район В Ивьевском районе решили остановится и свернули в лес. И наткнулись там на поляны «медвежьих ушей».

— В лесу их было столько — хоть косой коси! Мы достали мешок и давай собирать, — рассказывает лидчанин. — Один из грибов оказался самым большим. В диаметре — около 40 см. «Медведей» мы чистим и сушим. А зимой используем для приготовления различных блюд, — говорит лидчанин.

Ежовик пестрый имеет специфический запах и горьковатый на вкус, поэтому эти грибы долго отваривают перед основной готовкой. Также используют как приправу.

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