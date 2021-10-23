В России второй день подряд выявлено более 37 тысяч заболевших с COVID-19 23.10.2021, 21:12

За сутки умерли 1075 человек.

В России, по данным на утро 23 октября, выявили 37 678 новых случаев инфицирования COVID-19, это очередной максимум суточной заболеваемости в стране с начала пандемии, передает «Настоящее время».

За сутки умерли 1075 человек с коронавирусом, это тоже рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в стране достигло 8 205 983 человек, умерли, по данным оперативного штаба, 229 528 человек.

Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В эти дни будут закрыты МФЦ, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры и другие организации сферы торговли и услуг.

Концерты и массовые мероприятия также запрещены. Театры и музеи будут работать с 50-процентной заполняемостью залов, туда можно будет попасть по QR-кодам. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу. Рестораны и кафе будут работать навынос.

По данным "Фонтанки", петербургские власти планируют ввести такие же ограничения с 30 октября.

Во всех российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на министерство просвещения.

В России из-за ситуации с COVID-19 объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом президент России Путин сообщил во время совещания с правительством. Ранее с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября.

В течение последнего месяца число заражений COVID-19 в России выросло на 70 процентов. Российские власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. На сегодняшний день полную вакцинацию двумя дозами препарата прошли лишь 34 процента россиян.

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