Завтра днем будет до +10°С
- 23.10.2021, 21:15
Подробный прогноз погоды на ближайшие два дня.
24 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь ночью по северо-востоку страны еще скажется влияние атмосферного фронта, пишет pogoda.by.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем +3..+10°С.
25 октября республика окажется под влиянием антициклона, смещающегося с Западной Европы на Украину. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+1°С, по северо-востоку республики в отдельных районах до -7°С; днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +13°С.