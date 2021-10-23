Завтра днем будет до +10°С 23.10.2021, 21:15

Подробный прогноз погоды на ближайшие два дня.

24 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь ночью по северо-востоку страны еще скажется влияние атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем +3..+10°С.

25 октября республика окажется под влиянием антициклона, смещающегося с Западной Европы на Украину. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+1°С, по северо-востоку республики в отдельных районах до -7°С; днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +13°С.

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