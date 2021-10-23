Жителям испанского города дадут деньги на покупку электровелосипеда
- 23.10.2021, 21:39
Так мэрия хочет не только улучшить качество воздуха в городе, но и поддержать городской малый бизнес.
Жители небольшого испанского города Сантандер смогут получить 350 евро на покупку электровелосипеда, пишет «Евро пульс».
Чтобы получить деньги, электровелосипед должен стоит не больше 1500 евро, а купить его нужно в одном из местных магазинов. Так мэрия хочет не только улучшить качество воздуха в городе, но и поддержать городской малый бизнес.
Первая волна выплат состоится уже в ближайшие недели. Город планирует раздать 75 тысяч евро; деньги получат более 200 горожан. Если акция будет пользоваться популярностью, ее повторят и увеличат бюджет.
В Мадриде мэрия уже компенсирует горожанам до 50% стоимости электрического легкого транспортного средства (электросамоката, велосипеда, мопеда, мотоцикла с электромотором), а во Франции платят 2,5 тысячи евро тем, кто решил отказаться от личного автомобиля в пользу электровелосипеда.