В Литве снова обнаружили контрабандные белорусские сигареты на 1,4 миллиона евро 3 23.10.2021, 21:50

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В это раз в фуре с «торфом».

В Литве начато досудебное расследование по факту контрабанды сигарет стоимость в 1,4 млн евро, сообщает zerkalo.io со ссылкой на таможенную криминальную службу страны.

Во время рейда на границе с Польшей таможенная криминальная служба Литвы проверила фуру, в которой везли якобы торф из Эстонии в Германию. Вместо торфа, заявленного в документах, таможенники обнаружили в 400 тысяч пачек белорусских сигарет на сумму около 1,4 млн евро.

По факту контрабанды начато досудебное расследование, груз и машину органы задержали, документы изъяли, а водителя грузовика отпустили под подписку о невыезде.

Какие крупные партии контрабандных сигарет фиксировали на белорусско-литовской границе в этом году

Это один из крупнейших грузов контрабанды, задержанный на белорусско-литовской границе.

29 апреля 2021 года на пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный с белорусским «Каменным Логом»). Белорусскую фуру с грузом древесных плит отправили на таможенный досмотр, но там она так и не появилась. Машину обнаружили брошенной с ключами в замке зажигания, а водитель скрылся. Стоимость обнаруженной контрабанды оценили в 2,4 млн евро.

В авто, которое прибыло на пункт пропуска «Шальчининкай» 17 апреля 2021 года обнаружилось более полумиллиона пачек сигарет из Беларуси на сумму 1,73 миллиона евро, спрятанных в тайниках в ДСП-панелях, которые еще называют «гробами». Подозрение таможенников вызвал звук, который можно было услышать при постукивании по грузу — создавалось впечатление, что там есть полости. Примечательно, что за два дня до этого на погранпереходе «Райгардас» при аналогичных обстоятельствах задержали фуру из Беларуси, которая перевозила 400 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью 1,39 млн евро.

Еще одну крупную партию обнаружили 3 марта на погранпереходе «Райгардас», и вновь тайники были оборудованы в «грузе» пиломатериалов, который, по заверениям водителя, он вез в Эстонию. Всего нашли 320 тысяч пачек стоимостью более 1 млн евро.

5 октября таможенные органы Литвы обнаружили 750 тысяч пачек контрабандных сигарет общей стоимостью в 2,7 млн евро.

8 октября литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» в одном из грузовиков, следовавших из Беларуси, тоже нашли партию контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млн евро.

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