Главный санврач: В основном сейчас в Беларуси циркулирует штамм «Дельта» 23.10.2021, 22:10

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Тарасенко прокомментировал недостаток китайской вакцины и рассказал про новшество в тестировании на COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко прокомментировал недостаток китайской вакцины в некоторых поликлиниках. Причина может быть в том, что Vero Cell направляют для беременных. Также он рассказал про новшество в тестировании на COVID-19: теперь в первую очередь будут делать антиген-тесты, а не ПЦР, пишет zerkalo.io.

Белорусы на протяжении нескольких дней сообщали, что не могли привиться китайской вакциной Vero Cell в отдельных поликлиниках.

— Что касается китайской [вакцины] все-таки — почему ее сегодня не хватает? — спросила журналистка главного санврача.

— С учетом того, что у Sinofarm нет противопоказаний для беременных женщин, мы перераспределяем и направляем эту вакцину в Минске и регионы в первую очередь для вакцинации беременных женщин. Хочу сказать, около 400 женщин уже привито, это 2,5% от числа подлежащих. Эта работа будет продолжаться.

По словам Тарасенко, запас вакцины в Беларуси вполне достаточный, «из расчета 800 тысяч человек». Он не уточнил, о какой именно вакцине речь.

— Будут и в дальнейшем осуществляться закупки как «Спутника V», так китайской вакцины. Возможны поступления и других вакцин, — сказал главный санврач.

Какие именно другие вакцины и когда можно ждать в Беларуси — Тарасенко не уточнил. Чтобы не возникало ажиотажа, он предложил заранее записываться на определенное время вакцинации.

Тарасенко сообщил, что после совещания у Лукашенко, медики начали переход на антиген-тесты, так как они дешевле и дают более быстрый результат, чем тесты ПЦР.

— Мы внесли корректировки в нормативные документы. В первую очередь идет исследование на антиген. А потом уже по усмотрению врача или при отсутствии антиген-тестов проводится ПЦР-тестирование, — сказал он.

Также Тарасенко рассказал про новый штамм коронавируса, зарегистрированный в Беларуси — дельта-лайт.

— В основном сейчас циркулирует так называемый дельта-штамм. Но с сентября мы начали устанавливать хождение такого штамма как дельта-лайт. Пока каких-то отличий не наблюдаем, эти случаи единичны, в основном штамм дельта.

По словам главного санврача, белорусская вакцина находится на этапе трансфера на производство. Она будет эффективна против разных штаммов коронавируса.

— Уже есть кандидатный прототип вакцины, который был разработан в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии совместно с учёными Академии наук. Мы сейчас находимся на этапе трансфера на производство. О риске того, что инактивированная отечественная вакцина будет неэффективна, говорить неуместно, так как для ее создания мы выделяем разные штаммы.