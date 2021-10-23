Белорусы все равно придерживаются масочного режима: фоторепортаж 1 23.10.2021, 22:28

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Фото: onliner.by

Несмотря на козни Таракана, относиться к собственному здоровью белорусы стали серьезнее.

9 октября в Беларуси ввели обязательный масочный режим. Поговаривали даже о штрафах для тех, кто его не соблюдает. А уже через 13 дней постановление отменили. Теперь использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах просто рекомендуется. Прислушиваются ли белорусы к этим советам или все-таки рискуют в эту не самую простую четвертую волну коронавируса? «Онлайнер» вышел на улицы Минска и посмотрел.

По ощущениям, относиться к собственному здоровью минчане стали серьезнее: если в первую волну людей с открытыми лицами повсюду было много, то сейчас таких все меньше — даже на свежем воздухе.

Фото: onliner.by

Оберегают себя и окружающих абсолютно разные люди вне зависимости от пола и возраста, будь то бабушка, продающая цветы в переходе, или школьник.

Фото: onliner.by

Маски не снимают и в автобусах, метро, маршрутках и такси.

«Пожалуйста, соблюдайте масочный режим», — напоминают забывшим объявления на дверях магазинов, аптек и кафе.

Фото: onliner.by

Большинство предпочитают медицинские классические, но есть и те, кто пытается выделиться каким-нибудь необычным дизайном — как иначе намекнуть, что за ней скрывается что-то интересное?

Конечно, не все носят средства защиты, что называется, по ГОСТу: у кого-то предательски торчит нос, у кого-то она просто болтается на ухе или подбородке.

Естественно, попадаются в городе и экстремалы, которые как будто и не слышали ничего о четвертой волне. То ли до сих пор думают, что это происки капиталистов, то ли вакцинировались и теперь считают себя неприкасаемыми, что, конечно, ошибочно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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