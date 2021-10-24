Игра в таракана 4 Артем Черников

24.10.2021, 13:21

15,104

Как стать героем.

Сейчас мир всколыхнулся от нового корейского сериала «Игра в кальмара». Жестокий и ужасающий фильм, где люди борются друг с другом ради большой суммы денег. Достаточно серьезная проблема разворачивается в искусственно созданном социуме, где у каждого человека есть свои личные проблемы, из-за которых он включился в игру.

Сериал очень точно проводит параллели с тоталитарным обществом. Ярко-красные костюмы охранников с отметками на шлемах вызывают ассоциации с нацистами. Очевидно, что надзиратели в этой системе являются такими же подневольными, как и надзираемые. У них свой распорядок дня, четкие указания, а любое непослушание карается смертной казнью. Организаторы тоже - всего лишь расходный материал в рамках большой игры, которая на самом деле выходит далеко за рамки игрового поля.

Тут можно провести аналогию с белорусским народом, попавшим в жестокую «Игру в таракана». Однако, в отличие от героев сериала, у нас должна развернуться игра не по тем правилам, которые нам диктуют. Таракану выгодно, чтобы удержаться и высидеть на незаконно захваченном месте любыми способами, сталкивая граждан между собой. Но мы должны отказаться от его правил и выйти из игры. В отличии от героев, у которых был исключительно шкурный интерес, мы должны поступить иначе. Отложив какие-то личные причины на потом, объединится и играть против него. В этом случае победа будет разделена между всеми белорусами и каждый станет героем и победителем в игре против жестокости, против узурпатора.

В одной из серий нам показали, что у людей был выбор: остаться в игре или согласованно, методом голосования, покинуть ее. В нашем случае таракан не оставил нам вариантов, подделав результаты голосования, чтобы как можно дольше играть во власть, издеваясь при этом над народом Беларуси.

С прошлого года диктатор не обращал внимания на проблему всего мира - коронавирус. Все помнят чушь: про трактор, про костер и прочие методы тараканьего лечения от катастрофической волны пандемии. Сейчас он снова отменяет какие-либо ограничения и призывает не носить маски. И это - несмотря на то, сколько человек в нашей стране пострадали от этой болезни. Трагедия видна абсолютно каждому гражданину, кроме него. Ему плевать на судьбу народа Беларуси. Свой эгоизм и свои личные страхи он ставит выше человеческих жизней

И время прекратить эту игру. Выйти из нее каждому, просто оставшись дома. Прекратить любое действие и позаботиться наконец об общем благе для нашей страны. Белорусским объединением рабочих предложен классный вариант, как можно это сделать - просто остаться дома. Согласитесь, если все перестанут играть по его правилам, игра автоматически закончится и у него просто не останется другого выбора, кроме как остановить репрессии, выпустить незаконно осужденных и прекратить свои жестокие игры против населения. Это все - в наших силах. Наша победа придет тогда, когда все будут действовать согласованно и солидарно друг с другом. В мире нет ничего важнее человеческих жизней. И это все - в наших руках. Мы обязательно изменим ход игры в нашу пользу, развернув ее против него. Оставьте в шкафчиках рабочую одежду, спрячьте рабочий инструмент и остановите «Игру в таракана».

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.